Horas atrás, Rocío Pardo hizo una publicación en sus redes sociales donde reveló el destino de su último viaje junto a Nicolás Cabré y su hija, Rufina. Según contó, los tres volaron a Berlín para acompañar al actor en otra de sus maratones.

“Otro viajecito más juntos, pero con un toque especial. Volvemos con la medalla de las six majors. Lo importante que es estar ahí, acompañando; apoyando”, escribió la bailarina junto a la publicación de Instagram.

Por último, comentó: “Berlín, que lugar más hermoso. Volveremos pronto”. En el video que subió a sus redes, Rocío hizo una recopilación de momentos desde antes de subir al avión hasta el momento en que el actor cruza la meta.

Así fue el increíble viaje a Berlín de Nicolás Cabré, Rufina y Rocío Pardo (Video: Instagram @rrociopardo)

EL MOTIVO POR EL CUAL NICOLÁS CABRÉ VIAJÓ A BERLÍN JUNTO A SU HIJA Y SU ESPOSA

El objetivo del viaje era muy concreto: Nicolás Cabré soñaba con participar en la Six Majors, una de las maratones más desafiantes, y lo logró. La particularidad de esta carrera es que en verdad son seis. Las mismas se llevan a cabo en Tokio, Nueva York, Boston, Berlín, Londres y Chicago.

(Foto: Instagram @rrociopardo)

Aquel atleta que complete las seis maratones recibe un título y la codiciada medalla de Six Star Finisher. A su vez, los nombres de los atletas que logran finalizar esta hazaña quedan inmortalizados en un muro de la fama especial. En el video que compartió Rocío, Nicolás muestra su nombre en este icónico muro.

(Foto: Instagram @rrociopardo)

Por este motivo, Rocío también le dedicó a su esposo una emotiva publicación donde hizo énfasis en el increíble logro alcanzado. “Felicitaciones mi amor, qué lindo compartir esto con vos. El detrás; mucho esfuerzo, dolores, dudas. Y acá estás, cumpliendo un sueño más. Te amo con todo mi corazón”, escribió.