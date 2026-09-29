Ramiro Arias y Noelia Marzol celebraron un nuevo aniversario de su relación y volvieron a compartir con sus seguidores una parte de la historia de amor que construyeron durante los últimos siete años juntos.

A lo largo de estos años, la relación atravesó distintos momentos y se consolidó con la llegada de sus hijos. Actualmente, Ramiro y Noelia están casados y son padres de dos: Donatello y Alfonsina.

La pareja se conoció a partir de “Sex”, la obra de José María Muscari, y desde entonces su vínculo fue creciendo hasta convertirse en una familia. Ahora, al cumplirse siete años desde el comienzo de su historia, Ramiro quiso recordar aquel inicio y destacar cuánto cambió su vida desde que conoció a Noelia.

Ramiro Arias y Noelia Marzol celebraron 7 años juntos (Foto: Instagram @ramiroarias13)

EL MENSAJE DE RAMIRO ARIAS A NOELIA MARZOL POR SU ANIVERSARIO

A través de su cuenta de Instagram, Ramiro Arias decidió homenajear a Noelia Marzol con una publicación en la que reunió varias imágenes de la pareja y le dedicó un romántico mensaje. “7 años juntos, es poco, es mucho, depende de cada uno”, empezó escribiendo el futbolista.

Ramiro Arias y Noelia Marzol celebraron 7 años juntos (Foto: Instagram @ramiroarias13)

“Para mí 7 años increíbles con quien era mi amor platónico y se convirtió en amor real. Con buenos y malos momento pero juntos, deseo que la vida nos siga encontrando! Te amo enana, sos el amor de mi vida!”, cerró Ramiro que agregó un último mensaje que decía: “Pd: 7 años choreando”.

Ramiro Arias y Noelia Marzol celebraron 7 años juntos (Foto: Instagram @ramiroarias13)

Noelia, por su parte, respondió a la publicación con otra dedicatoria de amor. “Naaaaahhh sos el amor de mi vida. te amo!!! Gracias por estos increíbles 7 años”, contestó la bailarina, dejando en claro que sigue muy enamorada.

Ramiro Arias y Noelia Marzol celebraron 7 años juntos (Foto: Instagram @ramiroarias13)