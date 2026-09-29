El pasado 22 de septiembre, Alaia cumplió 1 año y sus padres, Alexis Mac Allister y Ailén Cova, hicieron una íntima celebración para festejar este día tan especial. Días más tarde, celebraron nuevamente con una gran fiesta y con amigos y familia.

En las últimas horas, Ailén y Alexis compartieron en sus redes sociales el álbum de fotos del festejo del primer cumpleaños de su hija. Vestidos los tres en tonos de celeste y rojo, posaron para la cámara juntos y muy sonrientes.

La celebración se llevó a cabo en un salón de fiestas que tenía un sector exterior muy amplio y también un espacio en el interior. Todo estuvo decorado en colores pasteles y no faltaron los globos y los juegos para los más pequeños.

El primer cumpleaños de Alaia, la hija de Alexis y Ailén (Foto: Instagram @alemacallister)

EL ÁLBUM DE FOTOS DEL PRIMER CUMPLEAÑOS DE ALAIA

En una publicación en conjunto, Alexis Mac Allister y Ailén Cova compartieron en sus redes sociales el álbum de fotos del festejo del primer cumpleaños de su hija, Alaia. Junto a sus amigos y familiares, celebraron el día a puro festejo.

El primer cumpleaños de Alaia, la hija de Alexis y Ailén (Foto: Instagram @alemacallister)

“Primer añito de la nena que llegó para enseñarnos que el amor de padres es totalmente diferente a todo, gracias por tanta alegría y cariño. Te amamos Alaia”, escribieron los orgullosos padres junto a la publicación.

El primer cumpleaños de Alaia, la hija de Alexis y Ailén (Foto: Instagram @alemacallister)

El primer cumpleaños de Alaia, la hija de Alexis y Ailén (Foto: Instagram @alemacallister)

El primer cumpleaños de Alaia, la hija de Alexis y Ailén (Foto: Instagram @alemacallister)

El primer cumpleaños de Alaia, la hija de Alexis y Ailén (Foto: Instagram @alemacallister)

El primer cumpleaños de Alaia, la hija de Alexis y Ailén (Foto: Instagram @alemacallister)

El primer cumpleaños de Alaia, la hija de Alexis y Ailén (Foto: Instagram @alemacallister)

El primer cumpleaños de Alaia, la hija de Alexis y Ailén (Foto: Instagram @alemacallister)

El primer cumpleaños de Alaia, la hija de Alexis y Ailén (Foto: Instagram @alemacallister)

El primer cumpleaños de Alaia, la hija de Alexis y Ailén (Foto: Instagram @alemacallister)

El primer cumpleaños de Alaia, la hija de Alexis y Ailén (Foto: Instagram @alemacallister)