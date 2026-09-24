Hace exactamente un año llegaba al mundo Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova. La pareja, que comenzó su vínculo en medio de una fuerte exposición mediática tras la separación del futbolista de Cami Mayán, celebró este primer aniversario con enorme alegría.

A través de su cuenta de Instagram, la pareja del jugador del Liverpool compartió un un dulce video donde recopiló instantes antes de enterarse del embarazo, hasta el día del festejo del primer año de Alaia.

A su vez, Ailén le dedicó a su hija unas emotivas palabras donde le remarcó el amor incondicional y el acompañamiento para toda la vida. Sobre el final, le dedicó también unas palabras su pareja, Alexis.

El dulce video que subió Ailén Cova por el cumpleaños de Alaia (Video: Instagram @ailencova)

EL DULCE VIDEO QUE SUBIÓ AILÉN COVA POR EL PRIMER CUMPLEAÑOS DE ALAIA

“Feliz primer año amor de mi vida”, escribió Ailén Cova en la publicación de Instagram donde compartió un dulce video del primer cumpleaños de Alaia. “No puedo creer lo rápido que pasa el tiempo, siento que fue ayer cuando por fin estabas en nuestros brazos, tu olorcito, lo chiquita y delicada que eras”, siguió.

La publicación de Ailén Cova por el primer año de Alaia (Foto: Instagram @ailencova)

“Estoy feliz y agradecida de tenerte en nuestra vida, sos la más compañera y divertida, disfruto cada segundo a tu lado. Gracias por elegirnos como papás, vamos a estar siempre para vos para absolutamente todo. Te amo mi chiquita”, continuó.

Por último, le dedicó unas palabras a Mac Allister: “Feliz primer año de papás a nosotros Ale. Alaia es sin dudas nuestro sueño hecho realidad y día a día se supera aún más. Qué alegría es compartir lo más hermoso de nuestras vidas juntos”.