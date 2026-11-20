Benjamín Vicuña y Anita Espasandín, enamorados tras los rumores de crisis: Pampita impactó con su look (Fotos Movilpress)

En medio de las versiones de crisis, Benjamín Vicuña y Anita Espasandín asistieron juntos a una gala benéfica y echaron por tierra los rumores con algo más que palabras: gestos de complicidad y muestras de cariño que quedaron registrados por las cámaras de Ciudad Magazine.

La pareja arribó al Hipódromo de Palermo tomada de la mano y posó sonriente ante los fotógrafos presentes. Las miradas cómplices y las sonrisas fueron una constante, tanto a su llegada como durante la cena solidaria.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín derribaron los rumores de crisis (Foto: Movilpress)

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín derribaron los rumores de crisis (Foto: Movilpress)

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín derribaron los rumores de crisis (Foto: Movilpress)

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín derribaron los rumores de crisis (Foto: Movilpress)

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín derribaron los rumores de crisis (Foto: Movilpress)

PAMPITA DESLUMBRÓ EN LA GALA BENÉFICA CON SU LOOK

En el mismo evento también estuvo Pampita, quien asistió sola, a pocos días de volver a mostrarse públicamente acaramelada con Martín Pepa, luego de que circularan fuertes versiones de separación.

Una vez más, Carolina Ardohain se robó todas las miradas con su encanto natural y un impactante vestido rojo de brillos, con escote pronunciado y mangas tipo capa, con el que deslumbró durante la noche de gala.

Pampita, impactante en una gala benéfica (Foto: Movilpress)