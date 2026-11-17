El romance de Benjamín Vicuña y Anita Espasandin estaría atravesando su momento más complicado, según Paula Varela. En Intrusos revelaron que la pareja enfrenta una fuerte crisis vinculada con los conflictos familiares y mediáticos que rodean al actor chileno, una situación que habría comenzado a afectar la paciencia de su novia.

La información fue revelada por Varela que contó que, si bien siguen juntos, existen diferencias y discusiones que encendieron las alarmas sobre el futuro de la relación. “Me contaron algunos detalles de las discusiones que tuvieron últimamente”, adelantó la periodista.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín (Foto: Movilpress)

Según explicó, Anita está muy entusiasmada con la apertura de su propio centro de estética, un proyecto que representa un sueño personal y en el que cuenta con el acompañamiento de Vicuña. Sin embargo, la tranquilidad que busca en esta nueva etapa se vería alterada por las situaciones que involucran al actor y a su entorno familiar.

“Todo lo que está pasando él con sus hijos a ella la tiene un poco cansada”, aseguró Varela. La panelista también aclaró que Espasandin nunca se habría involucrado en las controversias y que siempre mantuvo una actitud prudente: “Ella nunca se ha metido, es super macanuda, super ubicada”.

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La periodista agregó que algunas personas cercanas a la pareja le habrían advertido a Anita que las complicaciones podrían extenderse en el tiempo. En ese contexto, sostuvo que el entusiasmo de los primeros meses habría dado paso a una etapa de mayores dificultades.

“Me dicen que él no se quiere separar... Y ella está cansada y parece que dice ‘hasta cuándo todo esto va a durar’”, contó Varela, al describir las distintas posiciones que tendrían los protagonistas frente a la crisis.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en el cumpleaños de Gaby Álvarez (Foto: RS Fotos).

Por su parte, Rodrigo Lussich aportó un comentario picante sobre los comienzos del romance y recordó la intensidad con la que Vicuña y Espasandin vivieron sus primeros encuentros: “Es la prueba de la pareja… ellos empezaron con el fervor en los estacionamientos del (Paseo) Alcorta, se metían en el auto a tener relaciones”, lanzó el conductor.

Así, mientras Vicuña y Anita intentarían sostener la relación, los rumores sobre el desgaste y las tensiones familiares ponen el foco en una pareja que ahora debería atravesar una prueba muy diferente a la pasión que marcó sus comienzos.

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