El romance de Benjamín Vicuña y Anita Espasandin estaría atravesando su momento más complicado, según Paula Varela. En Intrusos revelaron que la pareja enfrenta una fuerte crisis vinculada con los conflictos familiares y mediáticos que rodean al actor chileno, una situación que habría comenzado a afectar la paciencia de su novia.
La información fue revelada por Varela que contó que, si bien siguen juntos, existen diferencias y discusiones que encendieron las alarmas sobre el futuro de la relación. “Me contaron algunos detalles de las discusiones que tuvieron últimamente”, adelantó la periodista.
Según explicó, Anita está muy entusiasmada con la apertura de su propio centro de estética, un proyecto que representa un sueño personal y en el que cuenta con el acompañamiento de Vicuña. Sin embargo, la tranquilidad que busca en esta nueva etapa se vería alterada por las situaciones que involucran al actor y a su entorno familiar.
“Todo lo que está pasando él con sus hijos a ella la tiene un poco cansada”, aseguró Varela. La panelista también aclaró que Espasandin nunca se habría involucrado en las controversias y que siempre mantuvo una actitud prudente: “Ella nunca se ha metido, es super macanuda, super ubicada”.
Leé más:
El sugestivo posteo de Benjamín Vicuña tras el escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez: la foto que llamó la atención
POR QUÉ BENJAMÍN VICUÑA ESTARÍA EN CRISIS CON ANITA ESPASANDÍN
La periodista agregó que algunas personas cercanas a la pareja le habrían advertido a Anita que las complicaciones podrían extenderse en el tiempo. En ese contexto, sostuvo que el entusiasmo de los primeros meses habría dado paso a una etapa de mayores dificultades.
“Me dicen que él no se quiere separar... Y ella está cansada y parece que dice ‘hasta cuándo todo esto va a durar’”, contó Varela, al describir las distintas posiciones que tendrían los protagonistas frente a la crisis.
Por su parte, Rodrigo Lussich aportó un comentario picante sobre los comienzos del romance y recordó la intensidad con la que Vicuña y Espasandin vivieron sus primeros encuentros: “Es la prueba de la pareja… ellos empezaron con el fervor en los estacionamientos del (Paseo) Alcorta, se metían en el auto a tener relaciones”, lanzó el conductor.
Así, mientras Vicuña y Anita intentarían sostener la relación, los rumores sobre el desgaste y las tensiones familiares ponen el foco en una pareja que ahora debería atravesar una prueba muy diferente a la pasión que marcó sus comienzos.
Leé más:
Wanda Nara explotó contra la China Suárez: la liquidó con una frase sobre Icardi, Vicuña y su intimidad
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.