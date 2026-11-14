Wanda Nara no se guardó nada y salió a responderle con todo a la China Suárez después de que esta le dedicara una historia en su cuenta de Instagram este sábado, en la que recordó que se hizo famosa por decir que pasó una noche con Diego Maradona, la historia del calzoncillo, entre otras frases.

“La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno. Como no le alcanzó, le pidió al bobo, que necesitaba una familia en Turquía, la diferencia de guita para ser propietaria en San Jorge y así irse ella a vivir a Turquía a cambio de dinero”, escribió la conductora haciendo referencia a una de las propiedades de la actriz.

Wanda Nara le respondió con todo a la China Suárez (Foto: captura de Instagram/@wanda_nara).

No obstante, aprovechó para darle un consejo íntimo: “Tus éxitos no te permitieron comprar ni una cucha de perro. Aprendé a chupar pi... como yo, así te va mejor. Mi talento me permitió alejar a mis hiios de la violencia. En cambio, vos seguís callada sumisa, devota al macho viendo cómo tus propios hijos viven lo mismo. Te recomiendo que empieces a chupar pija y los alejes del daño”.

EL DESCARGO DE WANDA NARA CONTRA LA CHINA SUÁREZ NO TERMINÓ AHÍ: QUÉ MÁS DIJO

“Alguien que esta al lado de alguien que la llamó moncha, barata, olorienta, mala madre, habla de la poca dignidad que tiene. Mostrá el video completo, o no querés que se enteren de lo que viven los tuyos? A ver si los papis te obligan a cuidar y te judicializan”, siguió con su descargo la conductora en otra historia.

Sin filtros, la mediática la volvió a tratar de interesada y de “roba maridos”: “Estás tan desesperada y muerta de hambre que te bancás todo. Salir de testigo cuando no estabas, salir de testigo cuando le quieren sacar los hiios a una madre, meterte con todos los maridos de argentina”.

Wanda Nara, durísima con la China Suárez (Foto: captura de Instagram/@wanda_nara).

En la misma historia de Instagram, Wanda comparó su historia con sus exmaridos con la de Eugenia con sus exparejas: “Algunas tenemos más dignidad y sí, tengo el 50 porque conmigo se hicieron millonarios, en cambio, al lado tuvo se hundieron todos”.

Hacia el final, volvió a tratar a rebajar a la China: “Cuídame la casa y mantenela limpia, todos comentan lo sucia que sos. Mantenerme el orden que es mía. Agradecé, moncha, que vivís a costa de lo que le hice ganar al despechado que te hace nombrar a mi ex. Tan devota ella”.

Wanda Nara puso en duda que fuera la China Suárez quién escribió las historias en su contra (Foto: Instagram/@wanda_nara).

Para cerrar, Wanda puso en duda que fuera Suárez quién escribió las historias que publicó este sábado: “Estuve 12 años al lado del que ahora sos devota . Imagínate que sé perfectamente que una vez más te uso. Esta vez el Instagram por qué no serías justo vos tan inútil de hablar de casados ni de un ex mío. Es tan obvio que fue el. Que me supere. Ayudalo”.

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