Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se van a casar (Foto: Instagram @deboranishimoto)

La boda de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto está cada vez más cerca. Por este motivo, las amigas de la actriz la sorprendieron con una divertida despedida de soltera a la cual no le faltó ningún condimento.

A través de su cuenta de Instagram, Débora compartió un álbum de fotos con algunas imágenes de la divertida salida nocturna que organizó su grupo de amigos para celebrar el fin de su soltería y el inicio de esta nueva etapa.

“La felicidad a flor de piel. Qué amigas más espectaculares. Hacen de todo una gran fiesta. Se vieneeeee”, escribió la actriz junto a las imágenes de su atrevido look de novia, su paseo en “Golden Bus” y la cena entre amigas.

Así fue la despedida de soltera de Débora Nishimoto (Foto: Instagram @deboranishimoto)

ASÍ FUE LA DIVERTIDA DESPEDIDA DE SOLTERA DE DÉBORA NISHIMOTO

Así fue la despedida de soltera de Débora Nishimoto (Foto: Instagram @deboranishimoto)

Así fue la despedida de soltera de Débora Nishimoto (Foto: Instagram @deboranishimoto)

Así fue la despedida de soltera de Débora Nishimoto (Foto: Instagram @deboranishimoto)

Así fue la despedida de soltera de Débora Nishimoto (Foto: Instagram @deboranishimoto)

Así fue la despedida de soltera de Débora Nishimoto (Foto: Instagram @deboranishimoto)