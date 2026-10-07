Esteban Lamothe y Débora Nishimoto confirmaron en el programa LAM que están comprometidos y que ya tienen fecha para su casamiento. La pareja compartió cómo fue la propuesta, los nervios del momento y los planes para la ceremonia, que será íntima y con toques personales.

Durante la entrevista, Lamothe relató que la propuesta de casamiento se dio el 31 de diciembre del año pasado, durante un viaje de ambos a Chile. El actor contó que tenía los anillos guardados desde el 23 de diciembre y que planeaba entregarlos a la medianoche, pero los nervios lo traicionaron y terminó proponiéndole matrimonio a Nishimoto después de las fiestas.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto hablaron de su boda (Foto: captura de América).

“Me costó dormir y cuando me desperté dije: ‘Es ahora’. Saqué los anillos de la mochila y ahí fue”, recordó y por su parte, la actriz confesó que no notó los nervios de Lamothe y que la propuesta fue una sorpresa total. La pareja decidió mantener el compromiso en secreto durante varios meses, hasta que finalmente lo anunciaron en televisión.

UNA BODA ÍNTIMA Y CON TRADICIONES PERSONALES

El casamiento está previsto para diciembre y será una celebración pequeña, con unos 100 invitados entre amigos y familiares cercanos. “Es algo íntimo, realmente la gente que más queremos que esté”, explicó Lamothe en diálogo con el programa de América. Ambos coincidieron en que, al hacer una fiesta tan chica, siempre queda gente afuera, pero priorizaron el círculo más cercano.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto hablaron de su boda (Foto: captura de América).

Sobre la ceremonia, Lamothe aclaró que será por civil, pero que quiere sumar un toque religioso: “Yo soy católico, ella no, pero quiero llevar un cura que nos bendiga, aunque sea que nos tire agua bendita”. Nishimoto, que se definió como atea, aseguró que respeta la tradición de su pareja y que acompañará ese deseo.

LOS PREPARATIVOS: LOOKS, TRADICIONES Y LUNA DE MIEL

En cuanto a los preparativos, Nishimoto adelantó que su vestido será de la diseñadora Valentina Juchner y que eligió un estilo moderno, sin referencias tradicionales japonesas, a pesar de sus raíces. “Va a ser completamente ayornado, vamos de blanco”, contó. Lamothe, por su parte, todavía no definió su look, pero piensa en algo clásico: “Capaz un smoking negro o azul oscuro, porque la fiesta será un poco de día y un poco de noche”.

La pareja también habló sobre la luna de miel. Primero harán un viaje corto y más adelante planean ir a Japón, un destino soñado para Nishimoto. “Queremos hacer una luna de miel chiquita ahora y después irnos a Japón el año que viene, cuando se pueda”, detallaron.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.