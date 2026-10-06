Noa Kirel y Agustín Bernasconise convirtieron en el centro de todas las miradas durante la presentación de Mírame así, el camino de Noa, y no solo por ser los protagonistas de la ficción. La dupla apostó por looks completamente diferentes, pero que funcionaron a la perfección juntos.
Él eligió un traje celeste de líneas clásicas, combinado con camisa blanca abierta y zapatos negros, mientras que ella impactó con un conjunto blanco de inspiración lencera, compuesto por un top cropped y una falda larga con transparencias y detalles de metal.
Además de los protagonistas, también asistieron el Purre Giménez, Kevsho, Caro Domenech, Agustina Benavides, Bianca Spinello, Mica Suárez, Jerónimo Bosia y Manuel Ramos, que forman parte de la ficción que llegará a Prime Video, entre otros famosos como Paula Varela, Pía Shaw, Nicolás Peralta, Guido Záffora y Gastón Dalmau.