Noa Kirel y Agustín Bernasconi se convirtieron en el centro de todas las miradas durante la presentación de Mírame así, el camino de Noa, y no solo por ser los protagonistas de la ficción. La dupla apostó por looks completamente diferentes, pero que funcionaron a la perfección juntos.

Él eligió un traje celeste de líneas clásicas, combinado con camisa blanca abierta y zapatos negros, mientras que ella impactó con un conjunto blanco de inspiración lencera, compuesto por un top cropped y una falda larga con transparencias y detalles de metal.

Además de los protagonistas, también asistieron el Purre Giménez, Kevsho, Caro Domenech, Agustina Benavides, Bianca Spinello, Mica Suárez, Jerónimo Bosia y Manuel Ramos, que forman parte de la ficción que llegará a Prime Video, entre otros famosos como Paula Varela, Pía Shaw, Nicolás Peralta, Guido Záffora y Gastón Dalmau.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN LA PRESENTACIÓN DE LA SERIE DE AGUS BERNASCONI

Agustín Bernasconi y Noa Kirel presentaron su nueva serie (Foto: Movilpress).

Agustín Bernasconi presentó su nueva serie (Foto: Movilpress).

Noa Kirel en la presentación de la serie que protagoniza con Agustín Bernasconi (Foto: Movilpress).

Agustín Bernasconi presentó su nueva serie con Noa Kirel y elenco (Foto: Movilpress).

Paula Varela en la presentación de la serie de Agustín Bernasconi (Foto: Movilpress).

Gastón Dalmau en la presentación de la serie de Agustín Bernasconi (Foto: Movilpress).

Guido Záffora en la presentación de la serie de Agustín Bernasconi (Foto: Movilpress).

Nicolás Peralta, Pía Shaw y Martín Salwe en la presentación de la serie de Agustín Bernasconi (Foto: Movilpress).

Los famosos en la presentación de la serie de Agustín Bernasconi (Foto: Movilpress).

Los famosos en la presentación de la serie de Agustín Bernasconi (Foto: Movilpress).

Los famosos en la presentación de la serie de Agustín Bernasconi (Foto: Movilpress).

Los famosos en la presentación de la serie de Agustín Bernasconi (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.