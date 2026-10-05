Gabriela Sabatini participó en la Semana de la Moda de París y compartió la jornada con celebridades como Venus Williams y Uma Thurman.

También estuvieron en el evento Adrien Brody, Chase Hudson, Omar Ayuso y Taylor Zakhar Perez.

En el evento en Roland Garros, donde se presentó una colección de para la primavera-verano 2027 Sabatini posó junto a Venus Williamss.

Gabriela Sabatini

Chase Hudson

Adrien Brody

Venus Williams

Uma Thurman

En sus redes, Gaby expresó su emoción: “Hoy de nuevo en la Philippe Chatrier de Roland Garros, un lugar tan especial para mí pero esta vez por un motivo diferente. Felicitaciones Pelagia Kolotouros por esta colección espectacular! Una propuesta llena de rebeldía y personalidad”.