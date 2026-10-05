Joaquín Levinton, Violeta Urtizberea, Juan Ingaramo, Guille Valdés y Benja Alfonso fueron algunos de los invitados que disfrutaron de la inauguración de un champagne bar, ubicado en un escenario único y con una de las vistas más impactantes de la ciudad de Buenos Aires.
El espacio abrió sus puertas en el piso 16 del Edificio Comega, con una propuesta que reúne champagne, gastronomía de autor y coctelería en torno a una misma mesa.
La propuesta gastronómica estuvo a cargo de Nicolás Díaz Martini, chef reconocido por la Guía Michelin, mientras que la coctelería de autor de Diego Velasco completó una experiencia pensada para combinar sabores, tragos y una imponente panorámica de la ciudad.