Joaquín Levinton, Violeta Urtizberea, Juan Ingaramo, Guille Valdés y Benja Alfonso fueron algunos de los invitados que disfrutaron de la inauguración de un champagne bar, ubicado en un escenario único y con una de las vistas más impactantes de la ciudad de Buenos Aires.

Guillermina Valdés

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo

Anto Macchi

Benjamín Alfonso

Violeta Urtizberea

Wally Diamante y Andrea Tucu Martínez

El espacio abrió sus puertas en el piso 16 del Edificio Comega, con una propuesta que reúne champagne, gastronomía de autor y coctelería en torno a una misma mesa.

La propuesta gastronómica estuvo a cargo de Nicolás Díaz Martini, chef reconocido por la Guía Michelin, mientras que la coctelería de autor de Diego Velasco completó una experiencia pensada para combinar sabores, tragos y una imponente panorámica de la ciudad.