Julieta Prandi enfrentó las versiones que la vinculan sentimentalmente con Guido Sardelli, cantante y guitarrista de Airbag, con quien tuvo una relación en el pasado. Tras su separación de Emanuel Ortega, la modelo desmintió cualquier acercamiento romántico con el músico y explicó por qué coincidieron en un restaurante de Costanera.

“La verdad no sé de dónde lo sacaron, estoy sola completamente. Solo salí al cumpleaños de una de mis amigas el jueves pasado y de casualidad él fue a comer ahí. Coincidimos en el restaurante, nada más”, aclaró Prandi, consultada por Pronto.

Los rumores habían sido difundidos por Gustavo Méndez, quien habló sobre un posible acercamiento entre la modelo y el integrante de Airbag, con quien estuvo en pareja en 2020.

Otros tiempos: Guido Sardelli y Julieta Prandi.

QUÉ DIJO JULIETA PRANDI SOBRE SU ROMANCE CON GUIDO SARDELLI

De manera enigmática, el periodista había anticipado en televisión: “Día jueves de la semana pasada, mirada va mirada viene. Salieron cuatro meses después de la primera separación que tuvo ella. Fue un amor de verano muy fogoso”.

Julieta Prandi, hace pocas semanas, en Brasil. Foto: Instagram (@jprandi)

Luego, en La mañana con Moria, Méndez profundizó sobre la versión y reveló: “Lo que me dicen es que se miraron mucho dentro del mismo restaurante de Costanera. Julieta Prandi estaría muy cerca de Guido Sardelli de Airbag”.

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La China Suárez y Wanda Nara

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