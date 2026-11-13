¡Bomba en el mundo del espectáculo! A pocos días de su escandalosa separación de Emanuel Ortega, Julieta Prandi estaría muy cerca de un reconocido músico argentino. La información fue revelada por Gustavo Méndez en La Mañana con Moria, donde dio detalles de un encuentro que habría tenido lugar en un exclusivo restaurante de la Costanera y hasta se animó a ponerle nombre al supuesto candidato: Guido Sardelli, integrante de Airbag.

“Mirada va, mirada viene. Ella rubia, post 40, él 30 y pico, mega rockero”, comenzó contando el periodista, que aseguró que el acercamiento se produjo el jueves de la semana pasada.

Según detalló, ambos habrían compartido el mismo sector de un reconocido restaurante: “Él es cantante y es del palo de la música”, agregó sobre Sardelli, antes de remarcar que la cercanía entre ambos sería cada vez mayor después de que tiempo atrás antes de que Julieta conozca a Emanuel ya habría existido un breve affaire.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mecomprendezmendez) Por: Fabiana Lopez

Pero la bomba no terminó ahí. Méndez también contó que Emanuel Ortega habría atravesado un momento de profunda tristeza después de enterarse del supuesto acercamiento entre su reciente exesposa y el integrante de Airbag: “Estaba con Julieta Ortega, muy triste, muy deprimido porque quiere volver con Julieta Prandi. Él está muy mal y se enteró que el día anterior estuvieron muy cerca su reciente exesposa, Julieta Prandi, y el rockero Guido Sardelli”, cerró.

Gustavo Méndez: “Mirada va, mirada viene. Ella rubia, post 40, él 30 y pico, mega rockero. Ellos son Julieta Prandi y Guido Sardelli, cantante de Airbag”.

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JULIETA PRANDI FULMINÓ A LOS FAMOSOS QUE OPINARON DE SU ESCÁNDALO CON EMANUEL ORTEGA: “MERECEN...”

Después de semanas atravesadas por rumores, versiones cruzadas y repercusiones mediáticas, Julieta Prandi volvió al trabajo y rompió el silencio sobre su separación de Emanuel Ortega. La modelo retomó su actividad en la radio y dio una nota en la que dejó varias definiciones contundentes sobre el final de su relación.

Con una actitud firme, Julieta reconoció que atraviesa un momento difícil después de seis años de pareja, aunque destacó la felicidad que le genera volver a su rutina laboral: “Estoy contenta de volver a mi trabajo, a la radio, que es algo que me hace sentir feliz”, expresó, tal como se pudo ver en Intrusos, cuando le preguntaron cómo estaba después de todo lo sucedido.

Consultada sobre cómo transita esta nueva etapa de soltera, la modelo no ocultó sus sentimientos: “Como cualquier persona que se separa después de seis años. Es una relación importante donde vivimos de todo. Y bueno, el duelo a todo el mundo le duele, así que estamos en eso”.

Foto: Captura (América)

Ante la consulta directa sobre si había encontrado mensajes o situaciones que involucraran a otra persona, fue todavía más clara: “Emanuel y yo sabemos lo que pasó. Lo único que voy a decir es que él no se entera de mi decisión por redes sociales. Él sabía lo que estaba pasando y las acciones que estaba teniendo”.

Otro momento picante de la nota llegó cuando le preguntaron por las intervenciones de familiares, personas cercanas a Emanuel Ortega y personalidades como Juan Alberto Mateyko y Juana Viale, quienes hablaron públicamente de este tema: “Creo que las parejas son de a dos. Todo el resto es periferia, no sé”.

El posteo con el que Mateyko fulminó a Julieta Prandi (Foto: Instagram @jmateyko)

“No merece ni opinión”, siguió sobre el conductor. Y añadió, tajante: “Toda la gente que se burló del dolor ajeno, la verdad, merece mi más profunda lástima”.

Julieta Prandi: “Toda la gente que se burló del dolor ajeno, la verdad, merece mi más profunda lástima”.

Esa misma frase volvió a aparecer cuando le preguntaron específicamente por los dichos de Juanita Viale, quien había manifestado su sorpresa por la separación en su programa: “Voy a repetir mis palabras. A todo aquel que se burla del dolor ajeno merece mi más profunda pena”, insistió. Y cerró, contundente: “Me da lástima. No encuentro autoridad moral para que opine de mi persona ni de Emanuel”.