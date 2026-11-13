Laurita Fernández vive un gran presente, no sólo a nivel profesional sino también personal. En pareja con Matías Busquet, quien mantiene un perfil bajo en redes sociales, la bailarina disfruta de su día a día con él y con Miel, su “perrhija”.

En los últimos días, Laurita compartió en redes sociales un momento muy especial que compartió con su novio y su mascota. Junto a Miel, la bailarina acompañó a Matías a su entrenamiento de polo y lo siguió con atención.

A través de sus historias de Instagram, Fernández subió un breve video donde se lo ve al joven polista entrenando y, al pasar junto a su pareja, la mira con una sonrisa de enamorado que no pasó desapercibido para nadie.

Laurita Fernández y Miel fueron a apoyar a Matías Busquet en su entrenamiento de polo (Video: Instagram @holasoylaurita)

LAURITA FERNÁNDES Y SU NOVIO, ENAMORADOS EN PARÍS

A mediados de este año, Laurita Fernández compartió en su perfil de Instagram un álbum de fotos de su viaje a Francia, esta vez centrado en su primer recorrido nocturno por la capital francesa, y no pudo contener la emoción.

“Agradecí, lloré. Lloré, agradecí. Noches de película en Paris”, escribió al pie de las imágenes. El álbum arranca con el atardecer todavía encendido: Laurita aparece de espaldas frente a la Basílica del Sagrado Corazón, en Montmartre, con un vestido rojo que se roba varias de las tomas, y también junto a la iglesia de Saint-Vincent-de-Paul, con el cielo rosado como fondo.

Laurita Fernández se quebró en Instagram con nuevas postales de París Por: Instagram @holasoylaurita

Pero el clima cambia por completo cuando cae la noche. Ahí llega la imagen que más repercusión tuvo: un abrazo con su novio, el polista Matías Busquet, frente a la Torre Eiffel completamente iluminada, durante un paseo en barco por el Sena.