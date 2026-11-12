Las principales figuras de la televisión argentina se dieron cita este jueves en el Goldencenter para participar de los Martín Fierro de Cable 2026. Antes de la ceremonia, periodistas, conductores y personalidades del espectáculo desfilaron por la alfombra roja y mostraron sus apuestas de moda para una de las noches más importantes de la industria.

Entre los primeros en llegar estuvieron Coco Fernández, Luis Ventura, Sergio Goycochea, Marcelo Benedetto, Julieta Camaño, Carla Czudnowsky, y Pablo Rossi. También dijeron presente Marina Calabró y Sergio Lapegüe, los conductores de la ceremonia, junto a otras figuras destacadas de las señales de noticias y entretenimiento.

Vestidos de gala, trajes clásicos, brillos, transparencias y apuestas más audaces fueron parte de una noche en la que la moda también tuvo su protagonismo. En esta fotogalería, los looks de los famosos que participaron de la gran fiesta de la televisión por cable.

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LOS LOOKS DE LOS FAMOSOS EN LA ENTREGA DE LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO DE CABLE 2026

Eduardo "Coco" Fernández (Foto: Movilpress)

Claudio Cosano (Foto: Movilpress)

Nancy Pazos (Foto: Movilpress)

Ricardo Caruso Lombardi y Marcelo Fiasche (Foto: Movilpress)

Dr. Guillermo Capuya (Foto: Movilpress)

Juan Butvilofsky, Guido Martínez y Javier Fabracci de Re Despiertos (Foto: Movilpress)

Charlie López y Belle (Foto: Movilpress)

Lili Caruso y Pampa Mónaco (Foto: Movilpress)

Any Ventura (Foto: Movilpress)

Julieta Camaño (Foto: Movilpress)

Baby Etchecopar y Silvina Cupeiro (Foto: Movilpress)

Carla Czudnowsky (Foto: Movilpress)

Luis Ventura (Foto: Movilpress)

Luis Novaresio y Braulio Bauab (Foto: Movilpress)

Pablo Rossi y Silvana Zabala (Foto: Movilpress)

Sergio Goycochea (Foto: Movilpress)

Susana Roccasalvo (Foto: Movilpress)

Mariano Closs (Foto: Movilpress)

Guido Zaffora (Foto: Movilpress)

Luciana Rubinska (Foto: Movilpress)

Débora Plager (Foto: Movilpress)

Paula Bernini (Foto: Movilpress)

Ángela Lerena (Foto: Movilpress)

Paula Varela (Foto: Movilpress)

Lucas Bertero (Foto: Movilpress)

Yanina Latorre (Foto: Movilpress)

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