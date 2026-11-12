El mundo de la animación está de luto por la muerte de Michael John Roberts, reconocido animador, director y productor que trabajó en algunas de las series más populares del género, entre ellas BoJack Horseman y TripTank. El artista canadiense falleció el miércoles 11 de noviembre en Los Ángeles, a los 48 años, como consecuencia de un glioblastoma, un tipo agresivo de tumor cerebral. La noticia fue confirmada por su familia.

Roberts tuvo una participación destacada en la industria de la animación televisiva. Su trabajo en BoJack Horseman, la exitosa serie de Netflix protagonizada por un caballo antropomórfico que atraviesa una profunda crisis existencial, incluyó la dirección de episodios y el desarrollo de su recordada secuencia de apertura.

Michael John Roberts (Foto: Instagram @themikeroberts)

También dejó su huella en TripTank, la serie de sketches animados de Comedy Central, donde trabajó como director y productor. A lo largo de su carrera participó además en otras producciones como F Is for Family, Final Space y Strange Planet, consolidándose como una figura reconocida dentro de la animación contemporánea.

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LA TRAYECTORIA DE MICHAEL JOHN ROBERTS Y SU LEGADO EN LA ANIMACIÓN

Nacido en Toronto, Canadá, Roberts se formó en Sheridan College y comenzó su recorrido profesional como animador. Con el tiempo avanzó hacia el trabajo de storyboard, la dirección y la producción. Entre sus proyectos más personales se destacó Dallas & Robo, una comedia animada protagonizada por John Cena y Kat Dennings que llegó a YouTube Premium en 2018.

Su fallecimiento fue comunicado por sus seres queridos, entre ellos su esposa, la actriz Bree Williamson, conocida por sus trabajos en las series “One Life to Live” y “Gossip Girl”. La familia también lo despidió a través de un emotivo obituario en el que recordó su talento artístico, su curiosidad y, especialmente, el amor que sentía por los suyos.

Michael John Roberts con su esposa Bree Williamson (Foto: Instagram @msbree)

La muerte de Roberts representa una pérdida para una industria en la que su trabajo ayudó a construir algunas de las propuestas animadas más reconocibles de los últimos años. Aunque muchas veces detrás de escena, su aporte quedó plasmado en producciones que conquistaron a millones de espectadores en todo el mundo.

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