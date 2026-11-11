Randall England, actor conocido por sus participaciones en las series General Hospital y Dallas, falleció a los 75 años, luego de enfrentar durante un largo tiempo un cáncer de esófago.

La noticia fue confirmada por su familia, que informó que murió el pasado 25 de septiembre. A través de un emotivo mensaje, sus seres queridos recordaron su vida en Beverly Hills, donde residió durante más de cuatro décadas.

Según expresaron, la ciudad ya no será la misma sin él paseando en su clásico BMW y luciendo sus características gafas de sol Ray-Ban.

Randall England. Foto: Imdb

Randall England y su papel en General Hospital

Uno de los trabajos más recordados de Randall England fue su participación en General Hospital, la histórica telenovela de la cadena ABC.

Entre noviembre de 1984 y junio de 1985, el actor interpretó a Jack Slater, un asesino y ladrón de joyas que se convirtió en uno de los antagonistas de Robert Scorpio, personaje interpretado por Tristan Rogers.

Slater era un villano con una particular afición por las botas vaqueras rojas. Su historia terminó cuando fue asesinado a tiros dentro de la trama.

Además de su paso por General Hospital, England participó en otras producciones televisivas reconocidas, como Dallas, The Young and the Restless y Baywatch.

También tuvo una aparición en el videoclip de 2015 de “Sugar”, uno de los éxitos de la banda Maroon 5.

La trayectoria de Randall England: del modelaje a la actuación

Randall England.

Randall Alan England nació el 22 de septiembre de 1951 en Oklahoma City. Fue uno de tres hermanos y se graduó de la escuela secundaria Memorial High School y de la Universidad de Oklahoma, donde se desempeñó como lanzador del equipo de béisbol de los Sooners.

Antes de dedicarse a la actuación, trabajó como modelo en diferentes ciudades internacionales, entre ellas Londres, Zúrich, Milán y Los Ángeles.

A finales de la década de 1970 y principios de los años 80 comenzó a formarse como actor con reconocidas maestras de interpretación como Kim Stanley y Stella Adler. En 1981 consiguió una participación en Looker, el thriller dirigido por Michael Crichton y protagonizado por Albert Finney.

Su carrera también incluyó una importante actividad teatral. En 2003 interpretó al expresidente estadounidense Bill Clinton en la obra Hillary & Monica, presentada en Winston-Salem, Carolina del Norte. Además, participó en producciones de All My Sons, The Glass Menagerie y Three Sisters.

Al momento de su fallecimiento, England trabajaba en un documental dedicado a homenajear la vida y la trayectoria de Kim Stanley.

Quiénes eran los familiares de Randall England

Al actor le sobreviven su hija, Micaela, y su yerno, Sam; sus nietos, Katherine y Julian; su madre, Catherine; su hermana Linda y sus sobrinos Amanda, Wesley y Alex. También se informó que tenía una exesposa llamada Jennifer.

En su memoria, la familia invitó a realizar donaciones a la Esophageal Cancer Action Network, una organización dedicada a la lucha contra el cáncer de esófago.