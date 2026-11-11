La muerte de Marcos Camino, fundador e histórico referente de Los Palmeras, provocó una profunda conmoción en el ambiente de la música tropical argentina. El acordeonista falleció el martes 10 de noviembre, a los 76 años, en la ciudad de Santa Fe, y la noticia fue confirmada por la propia agrupación mediante un comunicado oficial.

“Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino”, expresaron desde las redes sociales de la banda. En el mensaje, sus integrantes destacaron su trayectoria y lo recordaron como una figura indispensable en la historia del grupo.

“Despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”, señalaron. Además, pidieron respeto por la intimidad de sus familiares y responsabilidad a la hora de difundir información sobre su fallecimiento.

LA DESPEDIDA DE LOS ARTISTAS A MARCOS CAMINO

La noticia generó una inmediata reacción entre los principales exponentes de la cumbia. Amar Azul fue una de las primeras bandas en homenajearlo: “Si hay personas que marcaron la música argentina, sin dudas, una de ellas fue el señor Marcos Camino”.

Dolor por la muerte de Marcos Camino: Los Palmeras lo despidieron con un emotivo mensaje. Crédito: Instagram

A las condolencias también se sumaron Los del Fuego, Jimmy y su Combo Negro y Nicolás Mattioli. Este último transmitió el acompañamiento de toda su familia a los seres queridos del músico en medio del difícil momento.

QUÉ SE SABE SOBRE LA MUERTE DEL FUNDADOR DE LOS PALMERAS

De acuerdo con la información publicada por Aire de Santa Fe, Camino fue encontrado sin vida en un inmueble de la capital provincial que era utilizado como estudio de grabación y espacio de trabajo de la banda. El medio local informó que se trató de un suicidio. Personal policial y especialistas de investigaciones intervinieron en el lugar.

Su fallecimiento ocurrió meses después de que anunciara su retiro de Los Palmeras por problemas de salud, una decisión que marcó el cierre de una extensa etapa artística. Su alejamiento se había producido después de la salida de Rubén “Cacho” Deicas, histórico cantante del conjunto, con quien mantuvo una sociedad musical durante décadas.