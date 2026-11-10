La música tropical está de luto. Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras y figura fundamental de la cumbia santafesina, murió este martes a los 76 años. La noticia generó conmoción en el mundo artístico y entre los fanáticos de una de las bandas más populares de la Argentina.

Según las primeras informaciones de la Policía de Santa Fe, el cuerpo del músico fue encontrado sin vida a las 16:11 en el estudio de grabación de la agrupación. De acuerdo con una comunicación policial preliminar, su cuñada alertó a las autoridades luego de advertir que el artista había ingresado al lugar y no había vuelto a salir.

Al arribar, los efectivos constataron el fallecimiento. Las primeras informaciones policiales señalaron que se investigaba una posible muerte por ahorcamiento. La investigación quedó en manos de las autoridades competentes para establecer las circunstancias del hecho.

Foto: Web

La muerte del músico llega después de un año de importantes cambios en la historia de Los Palmeras. En 2026, Camino había anunciado su salida de la banda que ayudó a fundar y con la que construyó una trayectoria de más de cinco décadas.

En aquel momento, explicó que su decisión estaba relacionada con cuestiones de edad y salud, dando así un paso al costado después de dedicar gran parte de su vida a la música.

Su alejamiento se produjo un año después de la desvinculación de Rubén “Cacho” Deicas, histórico cantante con quien compartió el liderazgo artístico del grupo y una sociedad musical que atravesó distintas etapas.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

DOLOR EN EL MUNDO TROPICAL: MARCOS CAMINO TENÍA 76 AÑOS

Como acordeonista y fundador de Los Palmeras, Marcos Camino fue protagonista de una historia que trascendió las fronteras de Santa Fe y llevó la cumbia argentina a escenarios nacionales e internacionales.

Junto a sus compañeros, contribuyó a convertir a la agrupación en un verdadero fenómeno popular, con canciones que marcaron generaciones y se instalaron en la memoria colectiva.

Uno de los momentos más emblemáticos de esa proyección llegó en 2019, cuando Los Palmeras se presentaron en la final de la Copa Sudamericana disputada entre Colón de Santa Fe e Independiente del Valle. Su interpretación en aquella jornada quedó grabada en la memoria de los hinchas y se convirtió en una postal inolvidable para la música popular argentina.

Cacho Deicas junto a Marcos Camino, los líderes de Los Palmeras.

Hoy, la noticia de su muerte enluta a la cumbia santafesina y deja un profundo vacío en una banda que ayudó a construir durante más de medio siglo.