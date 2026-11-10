Luego de ponerle punto final a su relación de 16 años con el Chato Prada, Lourdes Sánchez volvió a quedar en el centro de la atención por su vida personal. En este contexto, también despertó curiosidad la espectacular casa que tiene en Corrientes, un verdadero refugio rodeado de naturaleza que construyó junto al productor y que cuenta con todas las comodidades.

La propiedad está ubicada en Laguna Brava, a unos 13 kilómetros de la capital correntina, y se destaca por su privilegiada ubicación frente al agua. De una sola planta, la vivienda combina una arquitectura moderna con detalles rústicos, grandes ventanales que favorecen la entrada de luz natural y espacios diseñados para disfrutar en familia.

CÓMO ES POR DENTRO LA LUJOSA CASA DE LOURDES SÁNCHEZ EN CORRIENTES

Uno de los ambientes más destacados es el living comedor, donde predominan los colores neutros, los muebles de madera clara y una decoración sencilla, pero sofisticada. Un amplio sillón blanco, una mesa redonda y una original silla colgante le dan personalidad al espacio, que se conecta visualmente con el paisaje exterior.

Así es la impactante casa de Lourdes Sánchez en Corrientes: piscina, lujo y vista a la laguna. Crédito: Instagram

La cocina también sorprende por su diseño contemporáneo. Cuenta con mobiliario blanco, una gran isla central, mesadas de terminación marmolada y grifería dorada. Además, tiene un ventanal que permite contemplar la laguna mientras se realizan las actividades cotidianas. Los baños, por su parte, incorporan detalles originales, como revestimientos turquesa y murales inspirados en la naturaleza.

PISCINA, PARRILLA Y UNA VISTA PRIVILEGIADA: EL SECTOR MÁS IMPACTANTE

Sin dudas, uno de los grandes atractivos de la propiedad es su espacio al aire libre. La casa dispone de una amplia galería con parrilla y un sector destinado a encuentros familiares, rodeado de abundante vegetación.

Así es la impactante casa de Lourdes Sánchez en Corrientes: piscina, lujo y vista a la laguna. Crédito: Instagram

El lugar se completa con una piscina con vista directa a Laguna Brava, que convierte al jardín en uno de los rincones más especiales de la vivienda.