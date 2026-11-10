Yanina Latorre se refirió a la polémica que se generó por la carpa VIP que se instaló durante la misa del papa León XIV en la Argentina en Buenos Aires, donde estuvieron invitados famosos y distintas figuras públicas.

En diálogo con El Observador, la conductora expresó al ser consultada sobre el tema: “En este tipo de eventos siempre pasa lo mismo, yo creo que ahora empiezan las operetas políticas y empiezan a pegar, a mí la verdad no me molesta, no me siento tocada”.

Lejos de mostrarse preocupada por los comentarios negativos, Yanina consideró que las reacciones están vinculadas con quiénes fueron invitados y quiénes quedaron afuera de la convocatoria: “Creo que hasta es lógico, el invitado va a estar a favor, el no invitado va a estar en contra”, sostuvo.

Yanina Latorre habló de su participación en la misa del Papa y de la polémica por la carpa VIP para los invitados (Foto: captura de El Observador).

Respecto a su participación, dijo: “Creo que en estos eventos siempre se invita gente de la política, del periodismo, del espectáculo. No es la primera vez que los vemos, pero bueno, siempre hay uno del otro lado que empieza una opereta”.

Finalmente, Yanina dejó en claro que la controversia no le genera preocupación y cerró su descargo con una frase contundente: “A mí me chupa un huevo”.

QUÉ CONTÓ YANINA LATORRE SOBRE LA CARPA VIP EN LA MISA DEL PAPA

Antes de la publicación de Jorge Rial, Yanina había relatado detalles de su participación en la misa durante su programa en El Observador: “Invitan a 300 personalidades que ellos consideran que tienen que invitar porque van a comunicar o van a ser parte”.

“Estaban Eduardo Feinmann, Juan Cruz Ávila, invitan gente que ellos consideran, no sé cuál es el parámetro de invitación. A mí me invitaron Jorge Macri y Belén (Ludueña), le agradecí a ella invitación”, agregó la periodista.

Jorge Rial estalló por el trato que recibieron los famosos que fueron invitados a la misa del papa León XIV (Foto: captura de Instagram)

Sobre la carpa para los invitados, la conductora detalló: “Cuando entrábamos habían unos salones armados para esperar un rato en los que había agua, café, un brunch, puestos de hidratación y de comida para todo el mundo. Estaba bien organizado”.

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