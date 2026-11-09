Si Pampita fue una de las miles de peregrinas que marcharon a Luján hace apenas cinco semanas, la visita del León XIV la encontró entre las privilegiadas fieles que accedieron al sector vip de Palermo.

Lejos de las cámaras periodísticas, Carolina Ardohain compartió desde su Instagram las postales de la histórica visita del Papa a Buenos Aires, a 39 años de la llegada de Juan Pablo II.

Primero, Pampita posteó una selfie de cómo el domingo fue hasta Aeroparque con amigas para ver el aterrizaje del Sumo Pontífice: “Señales del corazón. Viendo la llegada del Papa”.

Pampita, su hija Anita y amigos en Aeroparque. (Foto: @pampitaoficial)

De hecho, posó con la pequeña Anita contra el icónico alambrado, desde el cual logró captar cómo Robert Prevost bajaba del avión.

Pampita registró la llegada del papa León XIV a Buenos Aires. (Video: @PampitaOficial)

Ya el lunes, Pampita grabó el paso del papamóvil por Avenida del Libertador pegada a una valla: “Bendito el que viene en nombre del Señor”.

Pampita grabó la llegada del papamóvil a Palermo.

Luego sacó fotos desde una ubicación tan cercana al púlpito que casi que habría podido oler al propio León XIV.

Pampita y una amiga en la misa del papa León XIV en Palermo. (Foto: @pampitaoficial)

Pampita en la misa del papa León XIV en Palermo. (Foto: @pampitaoficial)