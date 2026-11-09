Si Pampita fue una de las miles de peregrinas que marcharon a Luján hace apenas cinco semanas, la visita del León XIV la encontró entre las privilegiadas fieles que accedieron al sector vip de Palermo.
Lejos de las cámaras periodísticas, Carolina Ardohain compartió desde su Instagram las postales de la histórica visita del Papa a Buenos Aires, a 39 años de la llegada de Juan Pablo II.
Primero, Pampita posteó una selfie de cómo el domingo fue hasta Aeroparque con amigas para ver el aterrizaje del Sumo Pontífice: “Señales del corazón. Viendo la llegada del Papa”.
De hecho, posó con la pequeña Anita contra el icónico alambrado, desde el cual logró captar cómo Robert Prevost bajaba del avión.
Ya el lunes, Pampita grabó el paso del papamóvil por Avenida del Libertador pegada a una valla: “Bendito el que viene en nombre del Señor”.
Luego sacó fotos desde una ubicación tan cercana al púlpito que casi que habría podido oler al propio León XIV.