En un año muy movilizante a nivel personal, Juana Repetto se mantiene muy activa en redes sociales. En las últimas horas, compartió un divertido video donde compara frases que solía decir antes del nacimiento de Toribio y sus pensamientos de ahora.

En 2016, Juana solía decir frases como: “Cuando sea mamá no van a cambiar mis prioridades”, “Para poder descansar bien, cuando cumpla seis meses lo pasamos a su cuna” o “Mi vida va a seguir siendo mi vida, yo voy a seguir haciendo todas las cosas que me gustan y los chicos se van a adaptar a mí”.

Al recordar estas frases, Juana se reía en el video de ella misma y se corregía con sus pensamientos actuales sobre cómo vive la maternidad hoy en día, con tres hijos: Toribio, Belisario y Timoteo.

Juana Repetto y un divertido video sobre la maternidad (Foto: Instagram @juanarepettook)

EL DIVERTIDO VIDEO DE JUANA REPETTO SOBRE LA MATERNIDAD

“Voy a ser una adulta en mi PH sola con mi bebito recién nacido“, se la escucha decir a Juana Repetto en su video donde, a su vez, se contesta: ”¡Callate! Te fuiste a lo de tu mamá seis meses". Luego, comenta: “Amo mucho mi trabajo, a los 15 días estoy de vuelta”. Sin embargo, la Juana actual le contesta: “No vas a querer”.

“Apenas nazca, voy a pedirle a todo el mundo que venga a la clínica a verlo y que lo pasen de brazo en brazo para que todos lo puedan tener a upa”, es otra de las frases que decía Juana en 2016. “No vas a querer, no vas a dejar ni que la abuela lo toque”, le corrige la Juana actual.