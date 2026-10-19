Juana Repetto abrió su corazón y recordó uno de los episodios más dolorosos de su vida. En una entrevista profunda y cargada de emoción con Infobae, la actriz y creadora de contenido habló sobre la pérdida de su primer embarazo, cuando tenía apenas 19 años, y reveló cómo aquella experiencia marcó un antes y un después en su salud emocional.

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto atravesaba un momento de mucha ilusión: estaba de novia, esperaba un bebé que, aunque no había sido buscado conscientemente, era recibido con felicidad por ambos. Sin embargo, la pérdida terminó golpeándola de una manera que, según reconoció, no supo gestionar por su corta edad: “Fue horrible porque yo estaba feliz. Estaba re de novia, no lo habíamos buscado conscientemente pero los dos estábamos contentísimos con el plan”, recordó Juana al reconstruir aquella etapa.

Durante la entrevista, la actriz contó una experiencia que todavía recuerda por lo impactante que fue. Según relató, la noche anterior a la pérdida tuvo un sueño que la hizo temer por su embarazo: “No nos pusimos a buscar, pero no nos cuidábamos y estaba todo bien, mi mamá estaba chocha”, explicó antes de reconstruir la secuencia que vivió en aquel momento.

Juana Repetto en el estreno de 8 Mujeres (Foto: Movilpress).

“Fue muy loco, y tengo a mis amigas de testigo, pero un día me fui a dormir, me levanté y le dije a mis amigas que me daba miedo perder al bebé porque soñé que me daba un Playmobil. Al otro día me salió sangre y lo perdí. Fue re loco. Me pegó re mal, yo estaba muy contenta, muy ilusionada”, relató.

La noticia la afectó profundamente y tuvo consecuencias en su vida sentimental. Juana reconoció que, a los 19 años, no contaba con las herramientas emocionales necesarias para atravesar semejante situación: “Era muy pendej... y no pude manejar mis emociones de la mejor manera, mandé a cag... a mi pareja de ese momento, después me arrepentí y fue tarde”, confesó.

El dolor por la pérdida no fue el único episodio que marcó su historia. Tiempo después, tras separarse de otra pareja, Juana comenzó a experimentar ataques de ansiedad muy intensos que se prolongaron durante años. La actriz contó que finalmente encontró una puerta de entrada a la ayuda profesional a partir de una experiencia inesperada: acompañó a una conocida que estaba atravesando una adicción y, durante ese proceso, escuchó a un psiquiatra hablar sobre la medicación desde una perspectiva diferente a la que ella conocía: “Yo venía con 10 años de ataques de pánico con flores de Bach, globulitos y un mantra. Así mi cerebro se fue destruyendo por tanto estrés y ansiedad no tratada”, expresó con crudeza.

“Un día me fui a dormir, me levanté y le dije a mis amigas que me daba miedo perder al bebé porque soñé que me daba un Playmobil”.

“Sabía que había otro camino pero no quería, me daba a que estaba loca y tenía ese prejuicio con la medicación psiquiátrica. Nunca tuve prejuicio con la psicología pero sí con la medicación”, explicó.

Con el tiempo, pudo cambiar su mirada y aceptar un tratamiento que, según contó, la ayudó a sentirse mejor: “Me ayudó un montón, tomé medicación por un tiempo corto y cuando la volví a necesitar no tuve dudas”, cerró.

“Al otro día me salió sangre y lo perdí. Fue re loco. Me pegó re mal, yo estaba muy contenta, muy ilusionada”.

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JUANA REPETTO EXPLICÓ POR QUÉ SEBASTIÁN GRAVIOTTO NO ESTARÁ EN EL NACIMIENTO DE SU SEGUNDO HIJO

Juana Repetto volvió a hablarle de frente a sus seguidores y decidió responder una de las preguntas que, según contó, más le hacen en las redes sociales: por qué Sebastián Graviotto no estará presente en el nacimiento de su segundo hijo Timoteo (ya tiene a Belisario con la actriz).

A través de un video que compartió en Instagram Stories, la hija de Reina Reech explicó los motivos y fue contundente al desmentir versiones que la señalan como responsable de la ausencia del padre del bebé en el parto.

“Bueno, voy a dejar de ignorar esta pregunta porque me la hacen todos los días de mi vida”, comenzó diciendo Juana, visiblemente cansada del tema.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@juanarepettook)

En ese contexto, Repetto (que también es madre de Toribio, a quien decidió tenerlo sola a través de un donante anónimo) apuntó directamente contra quienes la critican por la situación: “También me están atacando a mí como diciendo: ‘¡Ay, es el padre al fin y al cabo! ¿Por qué no lo dejás colaborar? Dejalo que participe. ¿Cómo vas a entrar con tu mamá? Es el padre, tiene derechos’”, agregó.

Acto seguido, aclaró el verdadero motivo de la ausencia de Graviotto: “El padre está hace un par de meses trabajando afuera del país y no va a llegar hasta después de que nazca el bebé”.

Foto: Instagram (@sebastiangraviotto)

Además, fue tajante al despegarse de cualquier decisión personal: “No es una decisión mía, no es que yo no lo dejo participar. Es una decisión 100% de él, de sus necesidades laborales, lo que él cree, quiere, desea o puede hacer”.

Lejos de mostrar conflicto, Juana dejó en claro que la relación entre ellos es buena: “Con él está todo re bien, lo respeto, conozco su trabajo y está todo bárbaro. Está todo perfecto, pero no es mi decisión”.

Juana Repetto: “El padre está hace un par de meses trabajando afuera del país y no va a llegar hasta después de que nazca el bebé”.

Por último, lanzó un mensaje directo a los curiosos y críticos: “Vayan al Instagram de él y pregúntenle a él todas las dudas que tienen con respecto a si está, no está, por qué, dónde y qué hace”.