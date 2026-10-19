Martín Cirio y Mario Pergolini estarán en la TENT Creator Summit 2026.

Buenos Aires volverá a ser el punto de encuentro de la industria de los creadores de contenido en español con la tercera edición de TENT Creator Summit 2026, que se realizará el próximo 27 de octubre en BA Ferial (ex Costa Salguero), en el marco de TecWeek 2026.

La jornada contará con más de 150 speakers, cuatro escenarios y más de 7.000 metros cuadrados dedicados a aprender, generar contactos y producir contenido.

Uno de los momentos destacados de la programación será una charla mano a mano entre Mario Pergolini y Martín Cirio.

TENT Creator Summit 2025. Por: JUANO TESONE / AFS | JUANO TESONE / AFS

Además, el encuentro reunirá a creadores, referentes del streaming, ejecutivos de marcas, agencias y plataformas digitales para analizar las tendencias y oportunidades de negocio de la economía de creadores (creator economy).

La propuesta se integra a TecWeek 2026, el encuentro del ecosistema de innovación, creatividad y tecnología de Buenos Aires y la región, que durante 12 días convoca a emprendedores, empresas, startups, universidades, inversores, creadores, organismos públicos y referentes internacionales.

TENT Creator Summit 2026: quiénes participarán

La tercera edición contará con cuatro escenarios en los que se desarrollarán paneles, talleres, workshops y presentaciones durante toda la jornada. Entre los participantes confirmados figuran Luquita Rodríguez, Zaira Nara, Santiago Siri, Santiago Bilinkis, Nati Jota, Chino Leunis, Eial Moldavsky, Nacho Elizalde, Lizardo Ponce, Lara López Calvo, Julio Leiva, Simón Scarano, Coscu, Momo, Sam y Hernán (Yerba Cósmico), Patricia Jebsen, Cecilia Ce y Mili Hadad, entre otros.

TENT Creator Summit 2025. Por: nico_asta

También estarán representados medios y productoras de contenido digital como Luzu, Posta, Olga y La Fábrica, con referentes de los sectores del streaming, el humor, los negocios, la tecnología y el entretenimiento.

La lista de participantes confirmados incluye, además, a Ailu Tokman, Alan Parodi, Almendra Veiga, Andrés Simón, Angie Velasco, Ari Hergott, C0ker, Cami Gordillo, Caro Dubi, Celes Giardinelli, Evitta Luna, Ezzequiel, Fan del Marketing, ItsMaurito, Jacinta de Oromí, Juli Puente, La Joya Agro, Liz.ard, Lucas Abriata, Lucas Ortega, Lulu Scarpa, Manu Galdu, Markito, Matías Bottero, Molinerd, OhayoLily, Palmito, Pau Bolzán, Psi Mammoliti, Unicornio y ValenySofi.

Economía de creadores: tendencias, plataformas y oportunidades de negocio

La agenda de TENT Creator Summit abordará los principales cambios en la industria del contenido digital. Entre los ejes estarán el desarrollo de comunidades, el crecimiento de las audiencias, la construcción de marcas personales y empresas, los algoritmos, las estrategias de comunicación y las nuevas oportunidades de monetización.

TENT Creator Summit 2025. Por: JUANO TESONE / AFS | JUANO TESONE / AFS

Las principales plataformas digitales también tendrán presencia en el evento. Meta, YouTube, TikTok, Spotify y Twitch ofrecerán propuestas en escenarios y espacios especialmente diseñados para la ocasión, con la participación de ejecutivos locales y regionales.

Otro de los atractivos será el Visa Creator Market, un espacio comercial en el que creadores argentinos ofrecerán productos de categorías como belleza, gastronomía, indumentaria y deportes.

La monetización tendrá un lugar central en la programación, con presentaciones de marcas, agencias y plataformas sobre datos, herramientas y nuevas oportunidades comerciales. En ese contexto, el programa de Afiliados y Creadores de Mercado Libre contará con un espacio específico para que los participantes puedan registrarse y producir contenido durante el evento.

La experiencia se completará con activaciones de marcas, espacios de streaming y estudios en vivo, encuentros de speed dating con especialistas y propuestas para que los creadores generen contenido en tiempo real.

Más de 7.000 asistentes en la edición anterior

La edición anterior de TENT reunió a más de 7.000 personas, entre ellas 3.500 creadores de contenido. El evento contó con más de 150 speakers internacionales, 40 paneles, talleres y workshops, y 50 activaciones de marcas y plataformas distribuidas en cuatro escenarios.

Para 2026, la organización espera superar los 4.000 creadores de contenido. La comunidad vinculada al encuentro también incluye a más de 1.500 ejecutivos de marcas, 1.500 representantes de agencias, 200 ejecutivos de plataformas, 500 periodistas y 500 emprendedores.

Con esta tercera edición, TENT Creator Summit busca consolidarse como un espacio de referencia para la profesionalización de la industria de los creadores de contenido en español, conectando talento, plataformas, marcas y oportunidades de negocio en un mismo lugar.