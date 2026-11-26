WhatsApp permite crear stickers con audio: cómo hacerlos paso a paso (Foto IA)

WhatsApp incorporó una nueva herramienta que permite crear stickers con audio, agregándoles voces, frases y efectos de sonido para compartir en chats individuales y grupales.

La función permite personalizar tanto stickers estáticos como animados, sin necesidad de instalar aplicaciones externas.

WhatsApp permite crear stickers con audio: cómo hacerlos paso a paso (Foto IA)

Cómo hacer stickers con audio para WhatsApp, paso a paso

Si la función ya está habilitada en tu cuenta, podés crear stickers con audio desde el editor de WhatsApp siguiendo estos pasos:

Abrir WhatsApp y entrar en cualquier conversación. Presionar el ícono de emojis junto al campo de escritura. Ingresar en la sección de stickers y tocar “Crear sticker”. Elegir una fotografía de la galería. Buscar el ícono de ondas de sonido en el editor. Grabar una voz o seleccionar un archivo de audio guardado en el teléfono. Recortar el sonido y elegir el fragmento que se quiere agregar. Escuchar la vista previa y tocar “Enviar”. Cómo crear stickers con audio a partir de un video

También es posible crear stickers animados a partir de videos y sumarles sonido. El procedimiento es el siguiente:

Abrir WhatsApp e ingresar a una conversación. Entrar en la sección de stickers y tocar “Crear sticker”. Seleccionar un video de la galería. Esperar a que WhatsApp lo convierta en sticker animado. Presionar el botón de audio en el editor. Elegir si se quiere conservar el sonido original, agregar un efecto, importar un audio o grabar una voz. Escuchar la vista previa y confirmar. Enviar el sticker al chat.

Cuánto dura un sticker con audio en WhatsApp

Según las primeras implementaciones de la herramienta, los límites de duración varían según el formato:

Audio grabado o importado: fragmentos de hasta 10 segundos, que pueden recortarse.

Stickers creados a partir de videos: la versión experimental contempla conservar hasta cinco segundos del sonido original.

Por qué no aparece la opción de crear stickers con audio

La herramienta todavía no está disponible para todos los usuarios. Según informó WABetaInfo el 25 de noviembre, comenzó a implementarse entre algunos participantes del programa beta de WhatsApp para Android, a través de la versión 2.26.47.1.

Por eso, si no aparece el botón de audio en el editor de stickers, es posible que la cuenta todavía no haya recibido la actualización. El despliegue es limitado y su disponibilidad puede variar según el usuario.