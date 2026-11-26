El pasado 21 de noviembre, Ricky Montaner cumplió 36 años y lo celebró rodeado de amigos y familiares. Fue Stefi Roitman, su esposa, quien estuvo pendiente de cada detalle de la organización y, a su vez, le dedicó unas sentidas palabras a través de las redes sociales para expresarle su fuerte amor.

“Si conocés a Ricky, lo querés. Y seguramente, inmediatamente después, lo amás. Tiene esa manera tan suya de ganarse el corazón de todos los que se cruzan en su camino, muchas veces sin siquiera darse cuenta. Él no llega a saber aún la manera que tiene de impactar la vida de los demás… la magnitud", empezó diciendo.

“Lo que toca lo hace brillar. Él ahí va, con su corazón, su creatividad y su generosidad desmedida. Qué privilegio tenés si lo tienes cerca… qué regalo para nosotros celebrarte, mi amor", sumó Stefi que cerró: “Me emociona la vida al lado tuyo, y todo lo que todavía nos queda por vivir. Feliz cumpleaños amor de mi vida. Te amo y te amo y te amo”.

Así fue el festejo de cumpleaños de Ricky Montaner (Foto: Instagram @stefroitman)

ASÍ FUE EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE RICKY MONTANER

La publicación de Stefi Roitman vino acompañada de un álbum de fotos del festejo de cumpleaños y también de la respuesta de Ricky Montaner. “Q fácil es amarte!! Gracias por el esfuerzo que le pusiste a q mi día fuese extra especial. Todo fue un sueño! Te amooo”, contestó el artista en la publicación.

Así fue el festejo de cumpleaños de Ricky Montaner (Foto: Instagram @stefroitman)

Así fue el festejo de cumpleaños de Ricky Montaner (Foto: Instagram @stefroitman)

Así fue el festejo de cumpleaños de Ricky Montaner (Foto: Instagram @stefroitman)

Así fue el festejo de cumpleaños de Ricky Montaner (Foto: Instagram @stefroitman)

Así fue el festejo de cumpleaños de Ricky Montaner (Foto: Instagram @stefroitman)

Así fue el festejo de cumpleaños de Ricky Montaner (Foto: Instagram @stefroitman)

Así fue el festejo de cumpleaños de Ricky Montaner (Foto: Instagram @stefroitman)

Así fue el festejo de cumpleaños de Ricky Montaner (Foto: Instagram @stefroitman)

Así fue el festejo de cumpleaños de Ricky Montaner (Foto: Instagram @stefroitman)