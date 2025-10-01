Los rumores de una supuesta infidelidad de Stefi Roitman a Ricky Montaner con Nicolás Furtado sacudieron, en los últimos días, al mundo del espectáculo.

Sin embargo, lejos de alimentar la polémica, Ricky eligió responder con un gesto contundente en redes sociales. El músico compartió una foto en la que se lo ve junto a Stefi disfrutando de un partido del Inter Miami, una postal que rápidamente fue interpretada como un mensaje directo: la pareja sigue unida.

El cantante además publicó otras imágenes de la misma salida, una en solitario y otra junto a su papá, Ricardo Montaner, dejando en claro que se trató de un plan familiar.

Foto: Captura de Instagram Stories (@rickymontaner) Por: Fabiana Lopez

La elección de mostrar públicamente a su esposa en medio de las especulaciones mediáticas llamaraon la atención de todos. Y mientras los rumores se desinflan, Ricky y Stefi volvieron a mostrarse sólidos y más juntos que nunca.

Foto: Captura de Instagram Stories (@rickymontaner) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA TREMENDA INDIRECTA DE CATA GOROSTIDI A RICKY MONTANER TRAS EL RUMOR DE QUE STEFI ROITMAN LO ENGAÑÓ

Stefi Roitman quedó en el centro de la polémica luego de que circularan versiones que la señalaban por una supuesta infidelidad a Ricky Montaner, tras ser vista en Madrid con Nico Furtado.

Mientras los rumores crecen, Catalina Gorostidi, exparticipante de Gran Hermano, y quien en más de una ocasión dejó entrever que tuvo un romance con el músico, aprovechó la situación para lanzar una indirecta que encendió las redes.

“Vení, Ricky, que yo te consuelo como en los viejos tiempos jajaja”, escribió sin filtros en su perfil de X (antes Twitter), despertando un aluvión de comentarios y especulaciones sobre su vínculo con el hijo de Ricardo Montaner.

Foto: X (@Catigorostidi_) Por: Fabiana Lopez

No es la primera vez que la rosarina hace referencia a esta relación. A finales del 2023, el panelista Fede Bongiorno había expuesto que Ricky le daba “me gusta” a varias fotos hot de la joven.

Catalina Gorostidi: “Vení, Ricky, que yo te consuelo como en los viejos tiempos jajaja”.

Incluso, durante su estadía en el reality de Telefe, ella gritó: “¡Te amo Ricky Montaner!”, dejando más dudas que certezas sobre el supuesto romance.