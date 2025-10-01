Otra vez Nicolás Furtado quedó envuelto en un rumor de romance, pero a diferencia de su actitud cuando se habló de Zaira Nara y hasta Pampita, ahora el uruguayo salió a responder con todo después de que en redes sociales se viralizara un video que lo involucraba en un supuesto affaire con Stefi Roitman, quien está casada con Ricky Montaner.

El actor, visiblemente molesto, decidió romper el silencio y aclarar la situación. “No soy de aclarar nunca estas cosas. Realmente no entro en este juego”, le dijo a Laura Ubfal en una charla privada.

Pero, ante la magnitud del escándalo, eligió dar su versión: “Acá no hay nada”.

Furtado explicó su vínculo con Stefi Roitman

Furtado fue tajante al explicar que “con Stefi compartimos el mismo grupo de amigos en Madrid e incluso, uno de nuestros managers”, por lo que no sería raro verlos en el mismo lugar junto a su círculo. Sin embargo, aclaró: “De todas formas no era el caso”.

El actor apuntó directamente contra la periodista argentina que difundió la versión desde España: “Esta impresentable chica editó esto donde no se nos ve juntos en ningún momento y encima en calles distintas!… Es un delirio y no entiendo cómo pueden darle réplica con tan absurdo video. Por favor no alimenten cosas que están a la vista que son mentira”, disparó, dejando en claro su fastidio.

Nicolás Furtado.

El rumor de romance entre Furtado y Roitman

El rumor comenzó a circular luego de que se publicara un video en el que supuestamente se veía a Furtado y Roitman juntos en Madrid. Sin embargo, el actor desmintió rotundamente cualquier tipo de encuentro fuera del ámbito de amigos y criticó la manera en que se editó el material para alimentar la polémica.

Por ahora, Stefi Roitman y Ricky Montaner no hicieron declaraciones públicas sobre el tema, pero la palabra de Furtado fue contundente y buscó ponerle fin a la ola de especulaciones.