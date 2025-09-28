Stefy Roitman sigue con su ascendente carrera como actriz en el extranjero y su último gran logro fue una participación en una película española producida por un importante estudio norteamericano, y en ese país la habrían encontrado con Nico Furtado.

La influencer Magalí Sica, recordada por haber encontrado a la China Suárez con Franco Colapinto cenando en un lujoso restaurante, y ahora mostró el encuentro entre los actores. “Che, no es por nada, pero me volví a encontrar gente famosa en Madrid”, anuncio en sus stories de Instagram.

“A mí solo me gustaría saber desde cuando son amigos y de que hablarán ¿Se los muestro?”, agregó en otra postal Magalí, antes de mostrar cómo el actor uruguayo de El Marginal esperaba solo en una calle de Madrid.

Los posteos de la influencer que habría encontrado a Stefy Roitman y a Nico Furtado juntos (Foto: Instagram @maguisica)

Leé más:

Revelaron que Stefy Roitman y Ricky Montaner están separados

ASEGURAN QUE STEFY ROITMAN SE ENCONTRÓ CON NICO FURTADO EN MADRID

A continuación, se ve a Stefy Roitman caminando por la misma calle y entrando a una pastelería a comprar algo, para luego salir con una bolsita. La influencer no publicó imágenes de ambos juntos, pero asegura que se vieron, y por eso recibió fuertes críticas.

Video: tiktok @maguisica

“Reportando desde Madrid. Stefy Roiman es muy amiga de Nico Furtado, tanto que van a tomar cafés solos por las calles de Madrid un domingo a las 9 de la noche. Un besito a Ricky (Montaner)”, dijo, caminando por la calle que acababa de transitar Roitman.

La actriz presentó este fin de semana en el Festival de Cine de San Sebastián el film Ya no quedan junglas, que protagonizan Ron Perlman y Megan Montaner y que ya se estrenó en las salas de ese país el 26 de septiembre.

Stefy Roitman en San Sebastián (Foto: Instagram @stefroitman)

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.