Stefi Roitman quedó en el centro de la polémica luego de que circularan versiones que la señalaban por una supuesta infidelidad a Ricky Montaner, tras ser vista en Madrid con Nico Furtado.

Mientras los rumores crecen, Catalina Gorostidi, exparticipante de Gran Hermano, y quien en más de una ocasión dejó entrever que tuvo un romance con el músico, aprovechó la situación para lanzar una indirecta que encendió las redes.

“Vení, Ricky, que yo te consuelo como en los viejos tiempos jajaja”, escribió sin filtros en su perfil de X (antes Twitter), despertando un aluvión de comentarios y especulaciones sobre su vínculo con el hijo de Ricardo Montaner.

Foto: X (@Catigorostidi_) Por: Fabiana Lopez

No es la primera vez que la rosarina hace referencia a esta relación. A finales del 2023, el panelista Fede Bongiorno había expuesto que Ricky le daba “me gusta” a varias fotos hot de la joven.

Incluso, durante su estadía en el reality de Telefe, ella gritó: “¡Te amo Ricky Montaner!”, dejando más dudas que certezas sobre el supuesto romance.

Catalina Gorostidi: “Vení, Ricky, que yo te consuelo como en los viejos tiempos jajaja”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

STEFI ROITMAN REVELÓ QUÉ LE REGALÓ RICKY MONTANER PARA SU CUMPLEAÑOS

Hace algunos días atrás, Stefi Roitman viajó a Madrid desde Buenos Aires para participar de la entrega de los Premios Platino y su look en ese evento fue motivo de discusión en DDM, donde el doctor Mauricio D´Alessandro aseguró que la actriz se separó de Ricky Montaner.

“Desde que está morocha, Stefi me gusta. Yo pensé que no me iba a acostumbrar al morocho, pero me gusta, le queda divino”, reconoció Mariana Fabbiani, mientras el abogado repetía: “Está separada, está separada”.

“¿Cómo está separada? ¡No se separó!”, aseguró Mariana, pero Mauricio aseguró: “Se separó, se separó. Es de último momento”. “¿De dónde sacaste eso? ¿Estás dando una información…?”, lo cuestionó Mariana, pero el abogado no se movió de su posición.