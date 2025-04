Hace algunos días atrás, Stefi Roitman viajó a Madrid desde Buenos Aires para participar de la entrega de los Premios Platino y su look en ese evento fue motivo de discusión en DDM, donde el doctor Mauricio D´Alessandro aseguró que la actriz se separó de Ricky Montaner

“Desde que está morocha, Stefi me gusta. Yo pensé que no me iba a acostumbrar al morocho, pero me gusta, le queda divino”, reconoció Mariana Fabbiani, mientras el abogado repetía: “Está separada, está separada”.

“¿Cómo está separada? ¡No se separó!”, aseguró Mariana, pero Mauricio aseguró: “Se separó, se separó. Es de último momento”. “¿De dónde sacaste eso? ¿Estás dando una información…?”, lo cuestionó Mariana, pero el abogado no se movió de su posición.

Stefi Roitman y Ricky Montaner (Foto: Instagram @stefroitman)

“Está separada. El marido es el hijo de Montaner (…) y ella se fue a vivir a España y él se quedó en Miami”, agregó D´Alessandro. “¿Pero se separaron como pareja o se están bancando a lo lejos?”, quiso saber Fabbiani.

“Dice ‘Nos separamos’ el título que yo leí en un portal muy serio”, le respondió Mauricio D´Alessandro. “¡Noooo, son los ‘cazaclicks’! Señora, no tome en cuenta esta información, no se separó nadie”, cerró Fabbiani.

Ricky Montaner y Stefi Roitman.

Stefi y Ricky se casaron en una estancia de la Provincia de Buenos Aires el 8 de enero de 2022 frente a 400 invitados, y luego la joven se estableció en Miami con su familia política para hacer un emprendimiento de mallas que no prosperó por sus deseos de retomar su carrera.

A comienzos de este mes, Stefi habló con Ciudad y le contó que “ama y extraña” a Ricky. “En este momento llevamos creo que un mes sin vernos porque estamos cada uno con nuestras cosas, pero nos apoyamos muchísimo”, explicó.

