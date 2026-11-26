Gordon, la serie argentina protagonizada por Rodrigo de la Serna que llegó a Netflix, reconstruye la transformación de Aníbal Gordon, un delincuente común que terminó vinculado con organizaciones políticas y estructuras de violencia paraestatal durante la década del 70. A través de un grupo de personajes que representan diferentes intereses, alianzas y enfrentamientos de aquella época, la ficción dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik construye el universo que rodea al controvertido protagonista.

El personaje central está interpretado por Rodrigo de la Serna y representa a un criminal que comienza su recorrido con asaltos y otros delitos comunes. Con el paso del tiempo, Gordon establece vínculos con organizaciones políticas y servicios de inteligencia, y encuentra en el contexto de violencia de la época una oportunidad para ampliar su poder. Su transformación es el eje de la historia y permite recorrer las conexiones entre el mundo del hampa, la política y los organismos de inteligencia.

Matías Recalt interpreta a José Acosta, un joven militante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), una organización de la derecha peronista. Convencido de sus ideales políticos, comienza a colaborar con Gordon en distintas actividades delictivas para respaldar sus causas. Su vínculo con el protagonista permite explorar las lealtades y los intereses que se construyen alrededor de esa estructura. A diferencia de Gordon, Acosta es un personaje creado especialmente para la ficción.

Matías Recalt (Fotos: gentileza Netflix)

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LOS PERSONAJES QUE COMPLETAN EL UNIVERSO DE GORDON

Camila Peralta es Julieta Melo, una joven abogada que se vincula con los servicios de inteligencia y comienza a realizar tareas de investigación, vigilancia y seguimiento de personas. En ese ámbito encuentra una oportunidad para desarrollar su carrera y ganar influencia, mientras sus intereses se cruzan con los de Gordon.

Camila Peralta (Fotos: gentileza Netflix)

Por su parte, Fiorella Bottaioli interpreta a Graciela Mancini, una intelectual y militante de la izquierda peronista que se enfrenta a los sectores de derecha de la época. Su compromiso político y su lucha personal la llevan a protagonizar un profundo enfrentamiento con el personaje de Rodrigo de la Serna.

Fiorella Bottaioli (Fotos: gentileza Netflix)

Otro nombre importante en la trama es Alejandro Giovenco, interpretado por Matías Mayer. Se trata de un militante nacionalista que se convierte en uno de los principales dirigentes de la CNU y ocupa un lugar central en el entorno político de Gordon. A diferencia de otros personajes de la ficción, Giovenco existió en la vida real y fue una figura vinculada con la derecha peronista.

Matías Mayer (Fotos: gentileza Netflix)

En tanto, Agustín Pardella interpreta a “El Polaco”, responsable militar del grupo y segundo en la línea de mando de la organización liderada por Giovenco.

Agustín Pardella es El Polaco (Foto: gentileza Netflix)

La serie también cuenta con las actuaciones de Fernando Contigiani, Agustina Muñoz y Toto Rovito, entre otros integrantes del elenco. Producida por Adrián Suar y Diego Andrasnik, la ficción tiene a Pablo Trapero como showrunner y está basada en las novelas “Gordon” y “Gordon, el aniquilador”, del periodista y escritor Marcelo Larraquy.

Sobre la construcción de los personajes, Trapero explicó: “El desafío era construir un ensamble en el que cada personaje tuviera fuerza propia, pero a la vez perteneciera al mismo universo y compartiera un registro”. “Gordon” cuenta con siete episodios y ya está disponible globalmente en Netflix.

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