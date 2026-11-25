La llegada de Gordon a Netflix volvió a poner en circulación un nombre que durante décadas quedó asociado a lo peor de la historia reciente argentina. Dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, y protagonizada por Rodrigo de la Serna, la serie no parte de un personaje inventado: se apoya en las investigaciones y los libros del periodista Marcelo Larraquy, que reconstruyó paso a paso la vida de Aníbal Gordon.

¿Quién fue? Un delincuente común que, entre errores, contactos y conveniencias, terminó convertido en una pieza de la maquinaria represiva del Estado. Su recorrido atraviesa casi dos décadas: de los asaltos armados a la Triple A, y de ahí a la jefatura de un centro clandestino de detención durante la última dictadura.

EL GOLPE QUE LO HIZO FAMOSO

Antes de cualquier vínculo con los servicios de inteligencia, Gordon ya tenía prontuario. Había cumplido una condena de tres años y medio por el asalto a una joyería porteña, pero su nombre empezó a sonar fuerte en febrero de 1971, cuando encabezó el robo a la sucursal del Banco de Río Negro en Bariloche.

Gordon en Netflix: quién fue Aníbal Gordon, el ladrón que dirigió Orletti. Crédito: X

La banda entró con pistolas y ametralladoras, sometió a los empleados y escapó con un botín que algunas reconstrucciones calcularon en más de 20 millones de dólares. Según Larraquy, la noche anterior incluso habían secuestrado a tres personas para evitar cualquier reacción durante el golpe. A comienzos de 1972, la Policía lo detuvo y terminó en la cárcel de Villa Devoto.

EL ERROR QUE CAMBIÓ TODO

Lo que pasó en Devoto fue decisivo. Por una falla en la clasificación penitenciaria, Gordon fue alojado en el pabellón 37, reservado a presos políticos de Montoneros, el ERP y las FAR. Ahí convivió con militantes de esas organizaciones mientras ya mantenía contactos con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

En mayo de 1973 salió en libertad, beneficiado por la amnistía que el gobierno de Héctor Cámpora dictó para los presos políticos. Desde entonces trabajó como agente inorgánico de la SIDE: su experiencia en el delito y su habilidad para armar operaciones clandestinas lo volvían útil para los aparatos de inteligencia de la época.

DE LA TRIPLE A A AUTOMOTORES ORLETTI

El paso siguiente fue la Alianza Anticomunista Argentina, la organización parapolicial impulsada por José López Rega durante los gobiernos de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón. Gordon quedó a cargo de uno de sus grupos operativos, señalado por secuestros, torturas y asesinatos de dirigentes políticos, sindicalistas, abogados e intelectuales.

A esa banda se le atribuyen los crímenes de Silvio Frondizi y de Rodolfo Ortega Peña, diputado nacional asesinado a balazos en pleno centro porteño el 31 de julio de 1974. También se investigó una posible relación con el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci, aunque esa atribución no fue acreditada judicialmente.

Con el golpe del 24 de marzo de 1976, Gordon pasó a operar dentro del aparato represivo de la dictadura, bajo la órbita de la SIDE y el Batallón de Inteligencia 601. Su nombre quedó atado para siempre a Automotores Orletti, un taller mecánico convertido en centro clandestino de detención.

Según la reconstrucción histórica, fue el único civil surgido de la delincuencia común que estuvo al frente de uno de esos lugares. Orletti fue clave en la Operación Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur: por allí pasaron detenidos argentinos, uruguayos, chilenos y bolivianos.

BRANDONI, GILA Y GRONDONA, ENTRE LAS VÍCTIMAS

El grupo no persiguió solo a militantes. También secuestró, extorsionó y despojó a empresarios y financistas, como los integrantes del grupo Graiver: en marzo de 1977 fueron capturados, entre otros, Juan Graiver, Lidia Papaleo, Jorge Rubinstein y Silvia Fanjul.

Hubo además víctimas muy conocidas. El 9 de julio de 1976, Luis Brandoni, su entonces esposa Marta Bianchi y el humorista español Miguel Gila fueron interceptados a la salida de un teatro y llevados durante algunas horas a Orletti. Los liberaron tras las gestiones del actor Emilio Alfaro ante el general Arturo Corbetta. Años después, Brandoni contó que, al soltarlo, Gordon le dijo que tomara ese 9 de julio como su nueva fecha de nacimiento.

Un mes más tarde, el 8 de agosto, les tocó a Mariano Grondona y a su esposa, Elena Lynch. De acuerdo con Larraquy, la intención era intimidar al periodista para que usara su influencia sobre sectores de la Iglesia.

EL ROBO AL BELLAS ARTES Y LA CAÍDA

Con la dictadura en retirada, Gordon volvió al delito común sin cortar sus lazos con los servicios. En la madrugada de Navidad de 1980, su banda se llevó del Museo Nacional de Bellas Artes obras de Renoir, Matisse, Cézanne y Gauguin, valuadas en más de 20 millones de dólares. También se le adjudican golpes en tres museos de Rosario.

Gordon en Netflix: quién fue Aníbal Gordon, el ladrón que dirigió Orletti. Crédito: X

Su final empezó el 24 de agosto de 1983, cuando encabezó el secuestro de Guillermo Patricio Kelly disfrazado de coronel del Ejército. Kelly estuvo 16 horas cautivo y recibió una golpiza feroz, pero esta vez la víctima pudo denunciarlo y ayudar a identificar a los responsables. Gordon cayó en enero de 1984 en La Cumbrecita, Córdoba, y el 29 de octubre de 1986 fue condenado a 16 años de prisión por secuestro extorsivo y tenencia ilegal de armas de guerra.

Murió el 13 de septiembre de 1987, a los 57 años, enfermo de cáncer de pulmón y bajo custodia en el Hospital Santojanni. Su muerte impidió que fuera juzgado por la totalidad de los crímenes de lesa humanidad que se le atribuían, y se llevó con él buena parte de lo que sabía sobre las estructuras clandestinas que integró. Esa es la historia que ahora retoma Gordon: la de un ladrón que encontró refugio, y poder, dentro del propio Estado.