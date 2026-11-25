Según informó Matías Vázquez en el programa Puro Show, Agata Lescano, el nuevo amor de Marcelo Tinelli, habría seguido al conductor por distintas sucursales de un famoso gimnasio argentino. “Una persona que la conoce muy bien me decía que había como un seguimiento en las diferentes sucursales de ese gimnasio”, reveló el conductor que dio la primicia del romance a principios de octubre.

En su relato, contó que el empresario “iba rotando de sede”, pero Lescano aparecía en las mismas”: “Ella lo seguía”, afirmó Vázquez. Por su parte, Angie Balbiani sumó: “Iba rotando de sede porque también las mujeres de él iban a esas sucursales”.

Además, uno de los entrenadores del lugar le aseguró que entre ambos había un “juego de miradas” y cierta tensión. “Se miraban continuamente y había un histeriqueo, esas ganas de decir ‘quiero conocerte, quiero estar con vos, pero no puedo porque estoy en pareja’”, detallaron en el programa.

Marcelo Tinelli reposteó a Ágata Lescano.

Pochi por su parte remarcó que Lescano trabaja como instructora y tiene alumnas en varias sedes, por lo que las coincidencias podrían estar relacionadas con su actividad profesional.

EL PERFIL DE ÁGATA LESCANO Y SU HISTORIA PERSONAL

En el programa también repasaron la vida de la instructora. “A mí me dicen que Ágata estuvo en pareja mucho tiempo con Cristian Campestrini, arquero que ahora está en Chile. Se separaron en la pandemia, tienen un hijo en común y ella empezó a dedicarse al fitness hace cinco o seis años”, explicó Balbiani en el vivo de eltrece.

Ágata Lescano (Foto: Instagram @by.agatalescano)

QUÉ OPINA LA FAMILIA DE MARCELO TINELLI SOBRE ÁGATA LESCANO

Marcelo Tinelli contó en Puro Show que sus hijas Mica y Cande conocieron a Agata y tuvieron una buena impresión. “Dijeron en Puro Show que la vieron una sola vez, pero muy amorosa”, le comentó Nacho Rivarola y Tinelli bromeó: “Si, me asesinaron a mí, me hicieron un perchán”. Luego revelo: “La adoran, tienen muy buena relación, las veces que se han visto con todos los chicos, tiene muy buena relación”.

Ágata Lescano habló de la familia de Marcelo Tinelli (Foto: captura de eltrece).

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