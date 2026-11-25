Ágata Lescano habló por primera vez con Puro Show sobre su incipiente romance con Marcelo Tinelli, luego de blanquear el vínculo amoroso con un romántico posteo en Instagram en el que hizo alusión al “hilo rojo” que los une y los reencontró este año.

“La relación viene excelente. Nos conocemos hace años, pero el encuentro fue ahora”, dijo la personal trainer.

Marcelo Tinelli reposteó a Ágata Lescano.

Ágata Lescano reveló cómo nació su romance con Marcelo Tinelli y qué siente por él

Y detalló: “Nos encontramos el año pasado en el gimnasio, charlamos, y todo empezó este año. Él fue el que avanzó”.

Consultada sobre qué es lo que más la atrae del conductor, Ágata fue contundente: “De Marcelo me gusta todo. Es un divino. Estamos felices”.

En pleno comienzo de noviazgo, la personal trainer también explicó cómo se dio la exposición pública de la relación: “Estoy viviendo la realidad fuera de los medios. No es que decidimos blanquearlo, se dio natural, genuino”.

“Estamos juntos hace un mes y días. Estamos en una etapa muy linda, conocernos y disfrutar del día a día… Los dos estamos enganchados. Lo siento feliz y es algo recíproco”, cerró Ágata Lescano, sonriente y enamorada de Marcelo Tinelli.