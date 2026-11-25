Receta: el corte de cerdo a la naranja que sale súper tierno y jugoso con salsa agridulce para Navidad (Foto IA)

La mesa navideña pide platos que acompañen el brindis sin exigir pasar horas pegada a la hornalla mientras llegan los invitados. Este asado de cerdo a la naranja es una gran alternativa dentro de las carnes clásicas de fin de año: combina el sabor suave y jugoso del cerdo con el aroma fresco de la naranja, un punto dulce y apenas ácido que levanta el plato y lo vuelve ideal para compartir en familia o con amigos.

Por qué funciona tan bien para las Fiestas

Se hornea casi solo: una vez que sellás la pieza y armás la base aromática, el horno hace el trabajo pesado mientras preparás las guarniciones o ponés la mesa.

Carne tierna de verdad: el líquido cítrico y el reposo final ayudan a mantener la humedad para que no quede seco.

Rinde y se corta fácil: es una preparación rendidora, fácil de emplatar en fuente y muy noble para servir caliente o tibio.

Ingredientes (para 6 porciones)

1 pieza de cerdo para asar (aproximadamente 1,5 a 2 kg; puede ser carré deshuesado, bondiola o peceto de cerdo)

3 naranjas (el jugo de 2 y la ralladura de 1 o 2, según qué tan intenso quieras el perfume)

1 limón (el jugo, para equilibrar el dulzor)

3 dientes de ajo picados o aplastados

1 cebolla mediana cortada en pluma o cubos grandes

2 cucharadas de miel o azúcar rubia

1 cucharada de mostaza

3 cucharadas de aceite de oliva o aceite neutro

1 rama de romero o unas hojitas de tomillo fresco (opcional)

Sal y pimienta negra a gusto

1 cucharadita de almidón de maíz (opcional, solo si querés espesar más la salsa al final)

Paso a paso, sin vueltas

1. Preparar la carne y el marinado

Salpimentá la pieza de cerdo por todos lados. En un bowl, mezclá el aceite, el jugo de las naranjas y del limón, la ralladura, la miel, la mostaza, el ajo y las hierbas. Si tenés tiempo, untá bien la carne y dejala reposar en la heladera entre 30 minutos y un par de horas para que tome sabor; si vas apurada, podés pasar directo al horno.

2. Sellar para ganar sabor y jugosidad

Colocá una fuente apta para horno (o sartén grande apta para horno) a fuego medio-alto con un chorrito de aceite. Dorá el cerdo de todos lados durante unos 6 a 8 minutos en total. Este paso es clave para formar una leve costra dorada y concentrar los jugos.

3. Hornear con la cebolla y los cítricos

Sumá la cebolla alrededor de la carne y volcá el marinado sobre la pieza y la fuente. Llevá a horno precalentado a 180 °C durante unos 50 a 65 minutos (el tiempo varía según el grosor y el corte). Cada 20 minutos, bañá la carne con los jugos de la fuente para que quede bien brillante y tierna.

4. Reducir la salsa agridulce

Cuando la carne esté cocida y tierna, retirala de la fuente y tapala flojo con papel aluminio para que descanse unos 10 minutos antes de cortarla. Mientras tanto, llevá los jugos y cebollas de la fuente a una ollita o sartén a fuego medio. Si querés una salsa más espesa y sedosa, disolvé la cucharadita de almidón de maíz en un poquito de agua fría, sumala y revolvé uno o dos minutos hasta que tome cuerpo.

5. Cortar y servir

Cortá el cerdo en rodajas prolijas, acomodalas en una fuente y napalas con la salsa agridulce tibia. Podés terminar con unas rodajitas finas de naranja fresca y unas hojas verdes para darle color navideño.

Claves de servicio para que salga redondo