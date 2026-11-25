Por qué Santiago Maratea eliminó su cuenta de Instagram con más de 3 millones de seguidores

Después de una década de exposición en Instagram, de impulsar colectas solidarias que ayudaron a miles de personas y de convertirse en una de las figuras más reconocidas de las redes sociales, Santiago Maratea anunció que eliminará su cuenta, que reúne a más de 3,4 millones de seguidores.

Si bien el influencer ya había adelantado su decisión durante su reciente paso por PH, Podemos Hablar, ahora compartió un video en el que explicó los motivos detrás de esta determinación y le agradeció a su comunidad por la vida que le permitió construir durante estos diez años.

“Voy a estar agradecido con ustedes toda la vida. Chau”, escribió Maratea al presentar el video con el que se despidió de sus seguidores.

Vale aclarar que la cuenta todavía está activa, aunque desaparecerá en las próximas horas. El video en el que Maratea explica su decisión lleva menos de 24 horas publicado y ya superó las 2.500.000 reproducciones.

Por qué Santiago Maratea eliminó su cuenta de Instagram con más de 3 millones de seguidores

Por qué Santiago Maratea eliminó su cuenta de Instagram con más de 3 millones de seguidores

“Bueno, gente, como algunos ya se enteraron, voy a cerrar mi cuenta de Instagram y este es, entonces, mi último video. Y así como suena: no es que voy a suspender la cuenta, esto no es un bait, no es una estrategia de marketing ni nada. Simplemente voy a eliminar mi cuenta, que es la que construí durante más de 10 años y debe ser el activo más importante que construí en mi vida.

Y aclaro que no la cierro ni porque me voy a ir a vivir al bosque, ni porque me cansé de las redes, ni porque estoy enojado con Instagram. De hecho, todo lo contrario: yo a esta cuenta le debo una de las etapas más lindas de mi vida.

Pero hace un tiempito me di cuenta de algo y es que no quiero ser más influencer, no quiero vender más pistacho. Parece joda lo que estoy diciendo, pero para mí significa mucho.

Hace más de 10 años que abrí esta cuenta y, cuando arranqué, ni siquiera existía la palabra influencer. Solo éramos algunas personas que empezábamos a mostrar nuestra vida en internet y, de repente, apareció gente que nos quería mirar. Y yo tuve la suerte de poder hacer una carrera de eso.

Trabajé con marcas, básicamente con todas, conocí lugares, conocí gente, me divertí mucho, mucho y tuve un trabajo muy privilegiado para lo que fueron mis 20.

Y pasó algo también muy importante, que es que yo crecí acá. O sea, mi paso a la adultez fue bastante público. Y en todo ese proceso vieron mis aciertos, mis papelones, mis clases, mis cambios, mis contradicciones, mis quilombos, mis campañas, mis momentos buenos, mis momentos malos.

Terminé descubriendo, y ustedes me vieron descubrirlo, que toda esa capacidad que tengo para comunicar, para llamar la atención, para convencer, para vender, para convocar gente alrededor de algo, también sirve para ayudar.

Porque, como les digo, hace un tiempo empecé a entender algo que en su momento me resultó muy incómodo de empezar a entender, que es que no quiero ser más un influencer. No quiero usar todos esos recursos que tengo para vender, por ejemplo, el que yo tengo hoy en día es la nueva Coca-Cola sin cafeína o el nuevo queso con 40 gramos de proteína.

Y no tengo nada en contra de eso, ¿eh? Lo hice durante muchos años, me dio una vida increíble y seguramente lo podría seguir haciendo por muchos años más porque me sale bien hacerlo. Pero simplemente ya no lo quiero.

También creo, sí, que el mundo de los influencers cambió muchísimo. Cuando nosotros empezamos, había algo novedoso en ver en una pantalla a alguien normal. Hasta ese entonces solamente consumíamos artistas, actores, deportistas, futbolistas. Y había algo revolucionario que trajo internet, que es la capacidad de identificarse. Y eso obviamente explotó.

Y hoy hay miles de influencers, microinfluencers, marcas que aprendieron a ser sus propios influencers. Está buenísimo para tanta gente. Solo que yo siento que, en mi caso, esa etapa se terminó.

Obviamente me da miedo porque no es solamente cerrar una aplicación. Hay más de 10 años de mi vida acá. Hay 3.400.000 seguidores. Una construcción de capital que me llevó mucho tiempo. Hay seguridad laboral acá. Hay recuerdos acá. Hay muchas personas que me acompañaron durante años muy importantes de mi vida. Y aunque no los conozco, suena loco, pero les tengo cariño.

Por eso no voy a cerrar esta cuenta renegando de ella. Todo lo contrario. La cierro profundamente agradecido. Esto salió bien. Me dio muchísimo más de lo que alguna vez imaginé que me podía dar.

Como les dije, me permitió vivir de lo que me encantaba, construir una carrera, conocer el mundo, hacer campañas que parecían imposibles y descubrir cosas de mí que seguramente no hubiese descubierto de otra manera.

No estoy cerrando esta etapa porque siento que fracasó, sino que la estoy cerrando porque siento que cumplió ya con su propósito.

Y creo que seguir haciendo algo solamente porque te sale bien, o porque te da plata, o porque te da seguridad, es una forma muy sofisticada de no animarte a hacer lo que verdaderamente tenés que hacer.

Por qué Santiago Maratea eliminó su cuenta de Instagram con más de 3 millones de seguidores (video de Instagram)

LA NUEVA ETAPA DE SANTIAGO MARATEA

Y yo sé perfectamente lo que quiero hacer. Quiero dedicarme el resto de mi vida a generar impacto positivo y a construir mi fundación. Una fundación que se encarga principalmente de lo que es salud infantil.

Y es un proyecto que me ha ayudado mucho. Es un proyecto que, en realidad, ya arrancó. Y la cuenta de la fundación, que es @lapizfundacion, ya está activa. Solamente que está en privado.

Las personas que son parte de esta cuenta y de esta fundación hace unos meses que me ven a mí hablando y compartiéndoles las ideas que tengo de la fundación, qué voy estudiando, cómo voy construyéndola.

Nada de esto se viralizó porque, como les dije, la cuenta está en privado. Esta vez no estoy pensando en cuánta gente va a ver el video, sino en cuántas personas quieren ser parte del proyecto que ese video comunica.

Seguramente algún día la cuenta sea pública. Pero, por ahora, quiero que sea un espacio reservado para las personas que tienen un interés genuino en lo que se está construyendo. Y obviamente cualquiera de ustedes está invitado, pero quiero que sea una elección.

Por eso es que no es que agarré esta cuenta y le cambié el nombre, y ahora mi cuenta Santimaratea es la cuenta LapizFundación, la cuenta de mi fundación. Por eso es que para la fundación hice una cuenta aparte y por eso es que esta cuenta se va a cerrar.

Santi Maratea

Aparte, piensen que ustedes llegaron acá por miles de razones distintas. Algunos porque me quieren, otros porque me odian, otros porque les divierto, otros porque se sumaron a alguna colecta, otros ya ni saben por qué me empezaron a seguir.

Y lo que viene yo siento que merece que cada uno vuelva a elegir. Así que voy a empezar de nuevo. Aunque no realmente desde cero, porque me llevo conmigo estos 10 años de tanto aprendizaje.

Y obviamente, insisto, me da miedo porque no sé si va a funcionar. No sé si mañana la fundación se va a convertir en lo que yo quiero que se convierta. No sé si voy a mirar para atrás y decir: “Che, valió la pena soltar todo lo que me daba comodidad para ir en busca de todo lo que me daba felicidad o me hacía sentir pleno”.

Entonces, obviamente, me da bastante miedo. Pero bueno, yo estoy muy seguro de algo, y es que no voy a conservar una vida que no quiero por miedo a que la próxima no funcione.

Entonces, para algunos de ustedes, supongo que acá termina nuestra historia. Y antes de irme, yo les quiero dar las gracias.

Gracias por haberme mirado y por haberme bancado, por haberme puteado, por haberse reído conmigo. Gracias por haber confiado en mí. Gracias por haber desconfiado también. Y gracias por haber sido parte de una etapa de mi vida que fue muchísimo más linda de lo que yo alguna vez hubiera imaginado.

Hay algo obviamente raro en despedirme casi con nostalgia de millones de personas a las cuales la gran mayoría nunca conocí, pero que fueron parte de todo el proceso que hizo que yo me convierta en la persona que soy hoy.

Y aunque no los conozco, y aunque probablemente con la mayoría nunca nos crucemos, ustedes fueron parte de mi vida. Creo que yo tuve la suerte, aunque sea un ratito, de haber sido parte de la suya.

Y me llevo estos 10 años conmigo. Me llevo todo lo que viví, todo lo que aprendí y todo lo que construimos. Y me voy feliz.

Porque qué suerte tuve. Y qué linda vida me dieron.

Así que les vuelvo a agradecer. Y así me despido. Chau".