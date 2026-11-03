La tensión entre la China Ansa y Santiago Maratea en PH Podemos Hablar sigue generando repercusiones. Después del incómodo enfrentamiento que protagonizaron durante la grabación del programa, la periodista decidió salir a aclarar lo sucedido y respondió a quienes la acusaron de haber participado de una supuesta emboscada contra el influencer.

Todo comenzó cuando Ansa le preguntó a Maratea por los cuestionamientos que habían surgido en torno a la transparencia de algunas de sus colectas solidarias. La consulta provocó una fuerte reacción del influencer y derivó en un intercambio tan tenso que la producción tuvo que interrumpir momentáneamente la grabación. Sin embargo, ambos estuvieron de acuerdo en que el episodio se emitiera.

LA CHINA ANSA REVELÓ QUÉ PASÓ DETRÁS DE CÁMARA CON SANTI MARATEA

Invitada a A la Barbarossa, la periodista enfrentó las versiones que circularon sobre el origen de su pregunta y fue contundente al negar cualquier intervención de la producción.

“A mí nadie me bajó ninguna pregunta. No hubo una emboscada ni nada de eso. Nadie me obligó a nada”, aseguró, dejando en claro que su intervención fue completamente espontánea.

Lejos de arrepentirse por el revuelo que generaron sus palabras, Ansa sostuvo que volvería a actuar de la misma manera. “Hice la pregunta que genuinamente me salió en ese momento y si volviera a empezar el programa, la volvería a hacer porque no tuve mala intención”, afirmó.

La China Ansa fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress)

LA CONTUNDENTE DEFENSA DE LA CHINA ANSA TRAS LA POLÉMICA

La conductora también se refirió a las críticas que recibió en redes sociales y aseguró que no tiene motivos para sentirse culpable por lo ocurrido.

“Duermo tranquila, tengo la conciencia tranquila y una templanza que me acompaña siempre porque sé cómo hago las cosas. Pero que quede claro que nadie me dijo lo que tenía que decir. Absolutamente no”, expresó.

Además, explicó que su consulta surgió de una inquietud que, según considera, podría tener cualquier persona respecto de las campañas solidarias del influencer.

Santiago Maratea mostró su impactante cambio físico y luce irreconocible (Foto: Movilpress)

“No me afecta lo que se diga de mí, si lo hice con buena o mala intención. Si se pone en duda, es por lo que aparece en redes, pero bueno”, concluyó.