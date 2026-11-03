La moda y el entretenimiento tendrán un nuevo punto de encuentro en Buenos Aires durante noviembre. El jueves 12 se realizará una jornada especial que combinará desfiles, actividades recreativas, propuestas gastronómicas y distintas experiencias para el público, con acceso libre y gratuito.

La iniciativa tendrá como eje temático el concepto del “Hilo Rojo”, una consigna que invita a los asistentes del Alcorta Shopping a sumar detalles en tonos rojos o rosas a sus looks. La programación se extenderá durante varias horas y estará distribuida en distintos espacios de un centro comercial porteño.

La propuesta continúa la narrativa que Alcorta viene construyendo junto a BAFWEEK, donde se develó la fecha de esta nueva edición de Alcorta Edition.

Desfiles y actividades durante toda la jornada

El evento comenzará por la mañana, mientras que desde las 17 se desarrollarán diferentes actividades recreativas, juegos, propuestas gastronómicas, arte en vivo y experiencias participativas.

Uno de los momentos centrales llegará a las 18, con una serie de desfiles que recorrerán los distintos niveles del establecimiento y mostrarán las tendencias y propuestas de la próxima temporada.

La jornada también contará con una cobertura especial en formato streaming, con recorridos por los distintos espacios y contenidos vinculados con las actividades del evento.

Música en vivo y cierre nocturno

La programación tendrá su cierre musical a las 21, seguido por una fiesta que comenzará a las 22 en otro espacio de la ciudad. Esta última actividad tendrá capacidad limitada.

La jornada principal será de acceso libre y gratuito y propone reunir distintas expresiones de la moda, el diseño, la gastronomía y el entretenimiento en una experiencia que se extenderá desde la mañana hasta la noche.

Cuándo: jueves 12 de noviembre.

Horario: desde las 10.

Entrada: libre y gratuita para las actividades principales.