La moda y el entretenimiento tendrán un nuevo punto de encuentro en Buenos Aires durante noviembre. El jueves 12 se realizará una jornada especial que combinará desfiles, actividades recreativas, propuestas gastronómicas y distintas experiencias para el público, con acceso libre y gratuito.
La iniciativa tendrá como eje temático el concepto del “Hilo Rojo”, una consigna que invita a los asistentes del Alcorta Shopping a sumar detalles en tonos rojos o rosas a sus looks. La programación se extenderá durante varias horas y estará distribuida en distintos espacios de un centro comercial porteño.
La propuesta continúa la narrativa que Alcorta viene construyendo junto a BAFWEEK, donde se develó la fecha de esta nueva edición de Alcorta Edition.
Desfiles y actividades durante toda la jornada
El evento comenzará por la mañana, mientras que desde las 17 se desarrollarán diferentes actividades recreativas, juegos, propuestas gastronómicas, arte en vivo y experiencias participativas.
Uno de los momentos centrales llegará a las 18, con una serie de desfiles que recorrerán los distintos niveles del establecimiento y mostrarán las tendencias y propuestas de la próxima temporada.
La jornada también contará con una cobertura especial en formato streaming, con recorridos por los distintos espacios y contenidos vinculados con las actividades del evento.
Música en vivo y cierre nocturno
La programación tendrá su cierre musical a las 21, seguido por una fiesta que comenzará a las 22 en otro espacio de la ciudad. Esta última actividad tendrá capacidad limitada.
La jornada principal será de acceso libre y gratuito y propone reunir distintas expresiones de la moda, el diseño, la gastronomía y el entretenimiento en una experiencia que se extenderá desde la mañana hasta la noche.
Cuándo: jueves 12 de noviembre.
Horario: desde las 10.
Entrada: libre y gratuita para las actividades principales.