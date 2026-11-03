El fenómeno de Margarita, la exitosa producción de Cris Morena, sumó una nueva presentación en Buenos Aires. Después de agotar las entradas para el show del 17 de diciembre y anunciar una segunda función para el 18, Margarita en Vivo confirmó una tercera y última fecha: el 19 de diciembre en el Campo Argentino de Polo.

De esta manera, el espectáculo ofrecerá una última oportunidad para disfrutar de La Gran Fiesta Real y despedir el año en familia con una propuesta completamente renovada y a cielo abierto.

Margarita anunció la tercera y última fecha en el Campo Argentino de Polo.

Cómo será el show de Margarita en el Campo Argentino de Polo

La producción promete convertirse en el espectáculo más imponente de la historia de Cris Morena, con una puesta monumental diseñada para que el público pueda disfrutar de cada detalle desde cualquier ubicación.

El show contará con dos escenarios que permitirán tener a los artistas bien cerca, además de una noche repleta de sorpresas, música y momentos especiales. Se trata de una propuesta pensada para vivir una gran fiesta y celebrar el universo de Margarita junto a toda la familia.

Cuándo salen a la venta las entradas para Margarita en Vivo

Las entradas para la tercera y última función, prevista para el 19 de diciembre, estarán disponibles a partir del martes 3 de noviembre a las 12 horas, a través de la plataforma AllAccess.

Además, quienes compren con tarjetas de crédito Santander podrán acceder a un beneficio de hasta 6 cuotas sin interés durante todo el período de venta.

Margarita en el Campo Argentino de Polo: fechas confirmadas