ARCHIVO - Ed Sheeran actúa en el New Orleans Jazz & Heritage Festival de 2023 en Nueva Orleans, el 29 de abril de 2023. (Foto Amy Harris/Invision/AP, archivo) Por: AP Photo/Amy Harris

A pocas semanas de su esperado regreso a la Argentina, Ed Sheeran confirmó quiénes serán los artistas invitados que lo acompañarán en su próximo recital en Buenos Aires.

El cantante británico se presentará el 29 de noviembre en el Estadio Huracán, en el marco de su LOOP Tour, y tendrá como teloneros a dos figuras de diferentes escenas musicales: Isaac Slade y Ambik.

El primero será el invitado internacional. Se trata del cantante, compositor y pianista estadounidense, conocido por haber sido el vocalista principal de The Fray. Por su parte, Ambik, cantante argentina y hermana de Tiago PZK, será la encargada de representar a la escena local.

Las últimas entradas para el espectáculo se encuentran disponibles exclusivamente a través de Livepass.

Foto: prensa Ed Sheeran

Ed Sheeran en Argentina: quiénes son los artistas invitados de su show en Huracán

El recital del 29 de noviembre tendrá dos invitados especiales que serán los encargados de abrir la noche antes de la presentación de Ed Sheeran.

Isaac Slade es un cantante, compositor y pianista estadounidense reconocido mundialmente por su trayectoria como cofundador y vocalista de The Fray, banda responsable de éxitos como “How to Save a Life” y “You Found Me”.

Foto: prensa Ed Sheeran

Después de dos décadas al frente del grupo, Slade dejó la banda y se alejó progresivamente de los escenarios. En 2026 retomó su carrera musical con Songs I Know, su primera gira solista, en la que combina canciones de su trayectoria, material nuevo y temas que marcaron su formación artística.

Ambik, en tanto, es una cantante y compositora argentina que forma parte de la nueva generación del pop nacional. Hermana de Tiago PZK, desarrolla una identidad musical propia, con influencias del indie, el pop y el folk.

Foto: prensa Ed Sheeran

Actualmente presenta Nadie dice te amo, su nuevo álbum compuesto por diez canciones que exploran el deseo, el enamoramiento y la intensidad emocional.

Ed Sheeran vuelve a la Argentina después de siete años con su LOOP Tour

La presentación en el Estadio Huracán marcará el reencuentro de Ed Sheeran con el público argentino después de siete años. El artista llegará con el LOOP Tour, una propuesta renovada que incluye un nuevo diseño de escenario y un repertorio que combina sus grandes éxitos con canciones de su último álbum, Play.

El disco fue editado en 2025 por Warner y explora diferentes territorios musicales a través de colaboraciones con productores y músicos de distintas partes del mundo.

En su nuevo trabajo, Sheeran incorpora influencias de las tradiciones musicales de India y Persia, que combina con sonidos folk irlandeses presentes en su formación artística. El resultado es una propuesta que cruza ritmos, escalas y melodías de distintas culturas con su característico estilo pop y sus baladas.

Tras su lanzamiento, Play alcanzó el primer puesto de los rankings en países como Australia, Austria, Bélgica, Irlanda, Alemania, Nueva Zelanda, Suiza y Reino Unido.

Además, el cantante presentó Play – The Remixes EP, un proyecto de cuatro canciones con colaboraciones de artistas del sur de Asia, entre ellos Hanumankind, Dhee, Santhosh Narayanan, Karan Aujla, Jonita y Arijit Singh.

Quién es Isaac Slade, el exlíder de The Fray que acompañará a Ed Sheeran

La participación de Isaac Slade será uno de los atractivos de la noche. El músico alcanzó reconocimiento internacional como vocalista de The Fray, banda estadounidense cuyo álbum debut, How to Save a Life, fue publicado en 2005 y obtuvo certificaciones multiplatino.

La canción que le dio nombre al disco se convirtió en uno de los grandes éxitos de la década. Llegó al puesto número tres del Billboard Hot 100 y permaneció durante 58 semanas consecutivas en el ranking. También encabezó el Adult Top 40 durante 15 semanas y alcanzó el primer puesto en Irlanda, España y Canadá.

El tema, además, quedó asociado a la serie Grey’s Anatomy, donde se convirtió en una de las canciones más recordadas de su banda sonora.

Después de anunciar su salida de The Fray, Slade se instaló en la isla de Vashon, en Washington, para llevar una vida más tranquila junto a su familia. También se involucró en iniciativas educativas vinculadas con la música y actualmente copreside Take Note Colorado, una organización que busca garantizar el acceso a clases de música e instrumentos para estudiantes de su estado natal.

En 2026 decidió regresar a los escenarios con su primera gira en solitario.

Ed Sheeran en Huracán: cuándo es el recital y dónde comprar entradas

El show de Ed Sheeran en Buenos Aires será el 29 de noviembre de 2026 en el Estadio Huracán. La presentación forma parte de su recorrido por Sudamérica con el LOOP Tour.

Las últimas entradas se encuentran disponibles exclusivamente a través de Livepass.

La gira también incluye presentaciones en Chile, Paraguay y Brasil, con las siguientes fechas:

21 de noviembre: Estadio Bicentenario, Santiago de Chile.

22 de noviembre: Estadio Bicentenario, Santiago de Chile.

26 de noviembre: Jockey Club, Asunción, Paraguay.

29 de noviembre: Estadio Huracán, Buenos Aires, Argentina.

5 de diciembre: Nubank Parque, San Pablo, Brasil.

6 de diciembre: Nubank Parque, San Pablo, Brasil.

Con Isaac Slade y Ambik como invitados especiales, Ed Sheeran prepara su regreso a la Argentina con una noche que combinará distintas generaciones y estilos musicales.