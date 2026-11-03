La música, la naturaleza y el espíritu de los grandes encuentros al aire libre volverán a encontrarse en una nueva edición del Festival Daltónica 2026. Conocido como el “Woodstock argentino”, el evento tendrá lugar el próximo 14 de noviembre en Loma Verde, Escobar, y reunirá durante 12 horas a artistas de distintas generaciones y estilos de la escena musical nacional.

La propuesta comenzará a las 16 y se extenderá durante toda la jornada, con una programación que combinará rock, blues, jazz, funk, neo-soul, R&B y psicodelia. Entre los artistas confirmados se encuentran Nico Bereciartúa, Ryan, Glasé, Vinocio, Santiago Máze, Miguelo, Narciso y Daltónica, la banda anfitriona del festival.

Más allá de los shows, el encuentro busca recuperar la mística de los grandes festivales de música, con una experiencia que pone en el centro la libertad, la convivencia y el sentido de comunidad. Su inspiración en el histórico Woodstock se refleja tanto en la propuesta artística como en la posibilidad de disfrutar de la música en un entorno natural y a cielo abierto.

Israeli activists and Palestinians prepare to have a meal during the olive harvest season in Palestinian-owned olive groves in the village of Qusra, near Nablus, in the Israeli-occupied West Bank, November 3, 2026. REUTERS/Mohamad Torokman Por: REUTERS

Festival Daltónica 2026: una experiencia al aire libre con espíritu Woodstock

Uno de los aspectos que distingue al Festival Daltónica de otros encuentros musicales es la libertad que ofrece a sus asistentes para organizar su propio espacio dentro del predio. El público podrá llevar sillas, lonas, heladeritas y snacks para disfrutar de los recitales con comodidad y compartir la jornada con amigos o familiares.

La iniciativa busca recuperar el espíritu comunitario de los grandes festivales al aire libre, donde la experiencia no se limita a observar los shows, sino que también incluye compartir, descansar, encontrarse y disfrutar del paisaje.

Foto: prensa Festival Daltónica

Nacido como una extensión del universo artístico de la banda Daltónica, el festival apunta a consolidarse como un espacio auténtico, inclusivo y transformador, con una identidad vinculada a la cultura rock, la escena indie y alternativa y la música en vivo.

En sus ediciones anteriores, por sus escenarios pasaron artistas como Fonso y Las Paritarias, An Espil, El Choque Urbano e Isla Mujeres, entre otros.

Festival Daltónica 2026: quiénes son los artistas que integran la grilla

La nueva edición reunirá propuestas musicales diversas, con músicos de trayectoria internacional, proyectos emergentes y bandas que exploran distintos cruces de géneros.

Nico Bereciartúa

El guitarrista argentino, integrante estable de The Black Crowes y fundador de Viticus junto a su padre, Víctor “Vitico” Bereciartúa, es uno de los nombres destacados de la programación. A lo largo de su carrera compartió escenarios con figuras como Jimmy Page, Ronnie Wood, John Fogerty y Steven Tyler.

Actualmente trabaja en un nuevo disco, del que ya presentó las canciones Atuel, junto a Lisandro Aristimuño, y Qué fácil. Además, fue elegido por Gibson para componer e interpretar la música de The Process, la serie documental de la marca.

Foto: prensa Festival Daltónica

Ryan

El músico llegará al festival con Zafarrancho, su tercer álbum de estudio, editado por Pop Art después de dos años de trabajo. El disco reúne 11 canciones grabadas con toda la banda tocando en conjunto y cuenta con la participación del Afrosound Choir en el tema Bendiciones.

Durante 2026, Ryan se presentó en Lollapalooza y Cosquín Rock, luego de haber sido telonero de Leiva en el estadio Obras en 2025.

Foto: prensa Festival Daltónica

Glasé

La banda integrada por seis músicas propone una combinación de jazz, funk, neo-soul, groove, R&B y elementos de la música latina. Su presentación recorrerá el universo sonoro del grupo y tendrá como protagonista a Almíbar, su último álbum, publicado en agosto.

Foto: prensa Festival Daltónica

Vinocio

El dúo porteño formado por Lucio Memi y Fermín Cárpena nació durante la pandemia, cuando sus integrantes comenzaron a tocar en Plaza Haití. Desde entonces construyeron una identidad musical que cruza jazz, funk y R&B desde una perspectiva descontracturada.

Con seis discos publicados hasta Tostados (2025), este año llevaron su música a Europa, con presentaciones en Barcelona, Madrid, Copenhague, Berlín y Ámsterdam.

Foto: prensa Festival Daltónica

Santiago Máze

Cantante y guitarrista del oeste bonaerense, lidera Máz, un proyecto de sonoridad garage que combina historias desgarradoras con una fuerte impronta del conurbano. Durante 2026 abrió el show de Mac DeMarco y se presentó en Córdoba, Rosario, Mar del Plata y La Plata. Actualmente trabaja en la preproducción de su primer álbum de larga duración.

Foto: prensa Festival Daltónica

Miguelo

El proyecto solista de Miguel Fasce, bajista de Daltónica y guitarrista de Lopsis, se caracteriza por una búsqueda musical orgánica y canciones grabadas en vivo. Su propuesta tiene una marcada conexión con los sonidos que lo acompañaron desde la infancia, con influencias de artistas como Vicente Amigo, Djavan, Andrés Calamaro, Chick Corea, Toninho Horta y Agustín Pereyra Lucena.

Foto: prensa Festival Daltónica Por: Estefania Lisi

Narciso

Desde Rosario, esta banda formada en 2022 desarrolla una identidad de rock psicodélico inspirada en el beat de los años sesenta, al que incorpora sonidos electrónicos primitivos y una mirada contemporánea.

Su disco debut fue presentado en 2025 ante más de 450 personas en el Galpón 11 y durante este año también llevó su música a Asunción, Paraguay.

Foto: prensa Festival Daltónica

Daltónica

La banda anfitriona completa la programación con una propuesta que recupera la potencia del rock y el blues clásicos desde una perspectiva actual. Su sonido crudo y directo también deja espacio para la reflexión.

En 2025 publicó su primer álbum homónimo, producido por Ale Vázquez. Durante 2026 impulsó su propio ciclo en el Polo Cultural Saldías y se presentó en Uruguay, Bariloche y Neuquén.

Foto: prensa Festival Daltónica

Festival Daltónica 2026: fecha, lugar y entradas

La nueva edición del Festival Daltónica se realizará el sábado 14 de noviembre, desde las 16, en Loma Verde, Escobar, provincia de Buenos Aires.

La jornada tendrá una duración de 12 horas y combinará música en vivo, naturaleza y actividades vinculadas con la cultura alternativa.

Las entradas ya se encuentran a la venta. El festival propone una experiencia diferente para quienes buscan disfrutar de la música en un entorno natural y formar parte de un encuentro colectivo inspirado en la mística de Woodstock.