Ronnie Wood, histórico guitarrista de The Rolling Stones, se prepara para reencontrarse con el público argentino con dos presentaciones especiales en el país.

En la previa de sus conciertos, Juanse compartió un video en el que anunció que Los Ratones Paranoicos serán los encargados de abrir el show del músico británico en Buenos Aires.

“Después de 30 años y más, volvemos a tener la alegría de participar en una verdadera fiesta del Rock & Roll”, expresó el cantante argentino.

Cuándo toca Ronnie Wood en Buenos Aires y quién abrirá el show

El músico británico se presentará el 6 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde contará con Los Ratones Paranoicos como banda invitada para la apertura.

El concierto tendrá como protagonista a Ronnie Wood, quien llegará con su álbum Fearless: Anthology 1965-2025. Para esta fecha quedan los últimos tickets disponibles a través del sitio oficial del Movistar Arena.

Además, las entradas pueden adquirirse con Santander Visa y la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés.

Ronnie Wood también se presentará en Rosario: fecha y entradas

La visita del guitarrista de The Rolling Stones también incluirá una presentación en Rosario. El artista tocará el 8 de noviembre en el Teatro Metropolitano, donde presentará su antología Fearless: Anthology 1965-2025.

Las entradas para este show se encuentran disponibles exclusivamente a través de Turbo Entrada.

La preventa para clientes Santander Visa comenzó el 10 de septiembre a las 12, mientras que la venta general se habilitó el 11 de septiembre a la misma hora.