El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat sigue dando que hablar. Después de celebrar una ceremonia íntima en una casona de San Telmo, comenzaron a conocerse algunos detalles de la fiesta, entre ellos los particulares souvenirs que los recién casados prepararon para sus invitados.

Lejos de optar por los tradicionales recuerdos de boda, la artista y el conductor apostaron por el humor y la complicidad, con frases que hicieron referencia a declaraciones del pasado y a la popularidad de la cantante.

Los regalos salieron a la luz cuando algunos invitados compartieron fotografías en sus redes sociales y mostraron los objetos que se llevaron de la celebración.

LOS DIVERTIDOS SOUVENIRS QUE ELIGIERON LALI ESPÓSITO Y PEDRO ROSEMBLAT

Uno de los recuerdos más comentados fue una remera blanca con la inscripción “Ni en pedo me caso”, que mostró Matías Mowszet, periodista de Gelatina y amigo del conductor.

Los insólitos souvenirs del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: las frases que sorprendieron a todos. Crédito: X

Los insólitos souvenirs del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: las frases que sorprendieron a todos. Crédito: X

La frase tiene una historia particular: Lali había utilizado esas mismas palabras tiempo atrás para descartar la posibilidad de contraer matrimonio. Sin embargo, su historia de amor con Rosemblat terminó convirtiendo aquella declaración en una divertida contradicción que decidieron inmortalizar.

Pero ese no fue el único regalo que llamó la atención. Otro de los invitados, Felu Boetto, compartió la imagen de un encendedor blanco con la frase “Yo fui al casamiento del novio de Lali”.

Los insólitos souvenirs del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: las frases que sorprendieron a todos. Crédito: X

Los insólitos souvenirs del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: las frases que sorprendieron a todos. Crédito: X

El mensaje despertó sonrisas por la ironía con la que la pareja abordó la enorme popularidad de la cantante, jugando con la idea de que Rosemblat es reconocido como su novio.

Además, los souvenirs incluyeron las iniciales “L y P”, un detalle que permitió personalizar los recuerdos de una celebración que combinó romanticismo, intimidad y mucho humor.