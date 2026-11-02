El miércoles de la semana pasada, la TV estalló ante el anuncio de que el Grupo Octubre de Víctor Santamaría había adquirido la productora Mandarina y había ubicado a su antiguo dueño, Mariano Chiade, como Director Ejecutivo Integral de El Nueve. En este marco, Jorge Rial le aconsejó exactamente qué hacer a Yanina Latorre.

Antes de darle las instrucciones a la conductora de SQP, Rial contó cómo se desató la nueva guerra de la TV entre Chiade y los dueños de América. “Según me cuentan, Juan Cruz Ávila lo llama a Chiade a su oficina porque ya estaban los rumores de la venta. Sentado frente Ávila, empiezan a charlar y Chiade dice ‘Sí, hay algo, pero todavía no hay nada concreto’”, relató Rial.

Jorge Rial y Yanina Latorre (Fotos: capturas América TV)

“De golpe, el teléfono de Juan Cruz Ávila empieza a mandarle alertas (…), y delante de Chiade lee Juan Cruz que ya se había hecho la venta. ¡Ya se había hecho la venta! Obviamente fue un quilombo. La mentira es lo que más molesta, y haber vendido de esa manera (sin consultar) porque Mandarina, digamos todo, se termina de conformar en América, cuando América le abre las puertas”, agregó el conductor de Somos Ensalada Rusa.

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Rial recordó que Mandarina pasó de tener solo LAM a proveer al canal de 4 programas: el de De Ángel Brito, SQP, DDM y BTV. “Se hace fuerte con América. Es casi una productora cautiva de América. Entonces, irse es una traición y hay mucho enojo. Esto es un escándalo de verdad. Y no es un pase más. Lo que se viene va a ser interesante. Lo quería contar porque si no parece algo normal, algo natural, una productora que se vendió a otra...”, analizó el conductor.

“El tema ahora es el problema que se ganó Víctor Santamaría: primero el problema interno, el ruido interno que hace en el canal. Segundo, se lleva un tipo, Mariano Chiade, que en el medio no es muy querido. Y tercero, se enfrenta a la ira de Daniel Vila, que la conozco, la he recibido, la he tenido, y lo conozco muy bien de 20 años laburando juntos y sé cómo se calienta Daniel Vila. Y este tipo de traiciones se pagan, en algún momento se pagan”, advirtió el creador de Intrusos.

Jorge Rial y Yanina Latorre (Fotos: capturas América TV)

“Vamos a ver ahora cuál es la actitud de De Brito. Calculo que se irá con Chiade, no lo sé. Yanina, repito que, para mí, sí la franelean un poco y le ponen la tarasca...”, dijo el conductor antes de darle un fuerte consejo a su colega. “Si yo fuera Yanina, me quedaría, no me iría a El Nueve. Y Mariana Fabbiani, la verdad, es lo que menos importa en toda esta ecuación. Creo que nadie la quiere, ni El Nueve, ni América”, cerró Jorge Rial sobre

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