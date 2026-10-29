La televisión argentina vivió una jornada agitada tras el anuncio que hizo Grupo Octubre sobre la adquisición de la productora de contenidos Mandarina y el canal de streaming Bondi. Según informaron en Puro Show, el pase implica que cuatro de los programas más exitosos de Mandarina en América TV migrarían a la pantalla de El Nueve.

Conforme reveló Angie Balbiani en el vivo de eltrece, la reestructuración involucraría a Yanina Latorre, una de las figuras más fuertes de América con SQP, Sabrina Rojas y Tartu con Pasó en América, Ángel de Brito con LAM, Mariana Fabbiani con El Diario de Mariana, y la posible incorporción de Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli (Foto: Instagram).

“Está la opción de poner a Marcelo Tinelli, algo que todavía está verde, esto pasó ayer”, lanzó sin filtros la periodista y Pampito recordó el período en el que el conductor estuvo como gerente de programació en ese canal: “Tinelli funcionó muy bien en la pantalla de América en lo que fue rating”.

QUÉ PASARÍA CON LOS OTROS PROGRAMAS

En Puro Show revelaron qué cambios enfrentarían los programas que son producidos por Mandarina que se transmiten en América. “El canal quiere retener a Yanina Latorre, van a tener una reunión porque una cosa es el programa y otra es la conducción, obviamente SQP es Yanina, pero América va a intentar retenerla”, comunicó Balbiani.

Yanina en SQP (captura de América TV)

Por otro lado, Angie dio a conocer también qué pasaría con el ciclo Pasó en América: “El programa de Sabrina Rojas y Tartu terminaba el 31 de diciembre pero ya no, se va a prolongar y le van a cambiar el horario”.

Sabrina Rojas y Tartu (Foto: captura América TV)

En cuanto a Intrusos, uno de los históricos de la televisión, trascendió que ya tendría definido a su próximo conductor tras el comunicado del fin de la dupla de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich: “A mí me dicen que Intrusos ya tiene conductor, y que el conductor sería Lussich”.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares (Foto: Instagram @AméricaTV)

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