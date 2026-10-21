Marcelo Tinelli volvió a hablar de su intimidad familiar y sorprendió al revelar que logró recomponer su relación con Paula Robles, luego de varios meses marcados por diferencias, distanciamientos y conflictos que tomaron estado público.

En una entrevista con Puro Show, el conductor se refirió al vínculo que mantiene actualmente con su expareja y madre de sus hijos Francisco y Juana. Sus declaraciones llamaron especialmente la atención porque en la nueva temporada de Los Tinelli, disponible en Amazon Prime Video, había reconocido que no tenían contacto.

La situación generó repercusiones entre los seguidores del reality, especialmente después de que se conocieran los conflictos familiares que atravesó el clan durante 2025.

MARCELO TINELLI CONFIRMÓ SU RECONCILIACIÓN CON PAULA ROBLES

Durante la conversación con el programa conducido por Pampito y Matías Vázquez, Tinelli fue consultado por las declaraciones que había realizado sobre Robles en su serie.

“En ese momento no. Hoy, muy buena relación”, respondió cuando le preguntaron si seguía distanciado de la exbailarina.

“Estamos muy bien con la Flaca, estamos muy bien con Paula, la mejor, la verdad que la mejor. Y cualquier relación atraviesa buenos y malos momentos. Seguramente vos en tu familia, cualquiera ahí también”, expresó.

Paula Robles, Juana y Marcelo Tinelli (Foto: Instagram)

EL CONFLICTO FAMILIAR QUE DISTANCIÓ A MARCELO TINELLI DE PAULA ROBLES

La relación entre el presentador y Robles había quedado bajo la lupa durante 2025, cuando Juana Tinelli denunció haber recibido amenazas de muerte, una situación que desató una fuerte crisis en el entorno familiar.

En aquel contexto, salieron a la luz diferencias entre distintos integrantes del clan, mientras el conductor intentaba recuperar la armonía con sus hijos y exparejas.

En su reality, Tinelli había contado que no mantenía comunicación con Paula y recordó que Francisco también había atravesado un período de distanciamiento con su madre. Incluso, aseguró que había intervenido para intentar acercarlos.

Esas declaraciones generaron sorpresa porque dejaron al descubierto una interna familiar que hasta entonces se había mantenido principalmente en el ámbito privado.

LA REFLEXIÓN DE MARCELO TINELLI SOBRE LA EXPOSICIÓN DE SU FAMILIA

Tras confirmar que logró mejorar su relación con Robles, Marcelo también reflexionó sobre las consecuencias de mostrar su vida personal frente a las cámaras.

“Nosotros podemos atravesar eso porque somos una familia como cualquier otra y, bueno, le pasan cosas como a cualquier otra. Está mostrado solamente”, señaló.