“Dos Patronas”, la nueva obra teatral de la dramaturga y directora Victoria Hladilo, llega a El Camarín de las Musas, en la Ciudad de Buenos Aires.

De qué trata “Dos Patronas”

Afiche de "Dos patronas"

Una mujer llega a la casa de quien fue su empleada doméstica durante varias décadas. Desesperada por el caos en el que se convirtió su vida desde que la mujer dejó de trabajar para ella, intenta convencerla de que regrese.

Sin embargo, la situación no será tan sencilla. El hijo de la antigua empleada está estudiando y tiene otros planes para su madre: quiere que pueda construir un futuro más justo. Por su parte, la hija de la patrona también pretende ayudar a quien la crió.

Elenco de "Dos patronas"

Entre intereses contrapuestos, afectos y tensiones sociales, surge una pregunta central: ¿cuál de las dos mujeres logrará imponer su voluntad?

Reparto de “Dos Patronas”

El elenco está integrado por Silvia Villazur, Celina Font, Darío Miño y Eugenia Aguilar, bajo la dramaturgia y dirección de Victoria Hladilo.

Cuándo y dónde ver “Dos Patronas”

La obra se presenta los domingos a las 20 en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, Ciudad de Buenos Aires.